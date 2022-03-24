Де-факто, третья мировая война уже идет, – интервью с Олесей Яхно

И во время, и после войны с Россией вопросы международной безопасности нашего государства должны постоянно находиться в общемировой повестке дня. Поэтому уже сейчас продолжаются дискуссии по поводу того, как усмирить агрессора на международном уровне и предотвратить его нападения в будущем. То есть – после нашей победы.

Об альтернативе НАТО, возможном составе локального военно-политического союза вокруг Украины, миротворческой инициативе Польши и цели срочного европейского турне главы США Джозефа Байдена – в эксклюзивном интервью сайту 24 канала рассказала украинская журналистка, политтехнолог и кандидат политических наук Олеся Яхно.

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Альтернатива НАТО и гарантии безопасности для Украины

Олеся, скажите, о какой альтернативе НАТО говорил Арестович?

Я думаю, что речь может идти о временных гарантиях безопасности. Потому что очевидно, что Украина вряд ли быстро вступит в НАТО. Сейчас скорее говорится о том, чтобы отдельные страны взяли на себя функцию обеспечения безопасности по результатам заключенного после войны договора.

Мы нуждаемся в эффективных гарантиях прямо сейчас, а не в долгосрочной перспективе.

Это может быть некий военно-политический союз с отдельными странами?

Думаю, что да. Какие-либо другие гарантии нам, по большому счету, не нужны. Безопасные гарантии в нашей стране обязательно должны носить военный характер. Вопрос военной помощи и военной защиты в случае, если Россия снова нападет, важен. Военную составляющую гарантий следует учитывать в обязательном порядке при подписании договора, который эти гарантии закрепит.

Олеся Яхно , политтехнолог / Фото предоставлено сайту 24 канала

Другой вопрос заключается в том, согласятся ли на это страны, которые являются, например, членами НАТО и как они согласуют это со своим участием в блоке. Но без этого гарантии безопасности для нас бессмысленны. У нас уже был Будапештский меморандум, который, как мы знаем, ничем не закончился.

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Какие страны могут согласиться предоставить именно такие гарантии, как нам нужно?

Прежде всего, это могут быть страны региона, для которых также чрезвычайно актуален вопрос безопасности. Кроме того, может быть та же Турция, которую волнует Крым.

Так же страны Восточной Европы и государства черноморского региона. Грузию и Молдову также должно объединять чувство угрозы, исходящей от России. В их адрес уже звучали угрозы из Кремля, который таким образом предостерегал их от евроатлантического курса.

Также кандидатами могут быть страны НАТО, которые не столь приближены к РФ и могут себе позволить более смелую позицию, которую занимает та же Великобритания.

Вместе с тем, эта договоренность может носить глобальный характер. Например, между США и Китаем, где конечная сделка будет более широкой. И она может касаться не только исключительно Украины, но и действий тех стран, которые могут себя вести деструктивно в военном смысле. Как, к примеру, Россия.

Я так понимаю, если будет достигнуто такое соглашение по гарантиям, то у него не будет только локальное значение. И страны, которые могут взять на себя определенные обязательства по отношению к нам, примут эти обязательства только после того, как будет заключено соглашение между Вашингтоном и Пекином. Таким образом глобальное соглашение будет предшествовать локальному.

После заключения такого соглашения нам будут закрыты двери в НАТО или они и в дальнейшем останутся открытыми? Есть пример Финляндии, которая является нейтральной, но остается заинтересованной в открытости Альянса.

Ну, пример Финляндии вообще показателен. Там более 60% граждан выступают за вступление в НАТО согласно последней социологии. Хотя раньше эта цифра не превышала 20%. То, что такое изменение настроений спровоцировала российская агрессия против нашей страны – это факт.

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Для нас гарантии безопасности не заблокируют движение в Альянс. Честно говоря, я не представляю, как парламент может проголосовать и отменить это решение на конституционном уровне. Но даже если предположить, что курс на интеграцию с НАТО удастся убрать из Конституции, то это не значит, что такое решение не отменит сам же парламент после того, как будет ясно, что война закончилась, и Россия больше не представляет для нас угрозы.

Отказ Украины от НАТО не означает, что Путин остановит войну / Фото Getty Images

В то же время следует понимать, что вопрос невступления в Североатлантический Союз Украины служит скорее надуманным поводом для нападения России. Не факт, что после отмены прописанного в Конституции курса НАТО Москва успокоится.

Вопросы миротворцев

Что могут означать слова представителя США в ООН о возможности отправки другими странами НАТО своих сил на нашу территорию?

Такие слова могут исходить из предложения Польши о миротворческом натовском контингенте. Замечу, что для принятия такого решения необходимо согласие всего Североатлантического союза. Возможным вариантом здесь есть решение в рамках ООН. Однако, опять же, в этой организации Россия является постоянным членом Совбеза. Это тоже невозможно.

Активно о привлечении войск НАТО говорят, прежде всего, те страны, которые находятся в зоне опасности. Как та же Польша. Не исключено, что Россия нанесет удар по какой-нибудь из ближайших к ней стран этого военно-политического блока. Атака на Яворовский полигон показала реальный риск такого развития событий.

Поэтому государства, находящиеся в зоне поражения, более активно говорят о военном участии. Третья мировая де-факто уже идет и очень трудно будет ее предотвратить, отделавшись войной на локальном уровне. Первые сигналы о готовности Москвы действовать именно по такому сценарию мы уже видим и в самой России.

Так, учитывая заявления, звучащие в тамошнем медийном поле, придется играть на опережение.

Мы слышали о странах Балтии. Эти заявления звучали еще накануне войны. Что, дескать, надо захватить Сувальский коридор. Никто из стран-соседей, расположенных рядом с Россией, не исключает того, что в какой-то момент война перекинется на их территории. Тем более что российские власти сейчас руководствуются в своих действиях только военной логикой.

Нужно здраво понимать, что однажды война придет и в одну из стран восточного фланга НАТО. К той же Балтии, например.

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Европейское турне Байдена и роль Украины

Будет ли тема вмешательства отдельных стран звучать во время европейского турне Байдена?

Думаю, у этой поездки будет обширный контекст. Российская агрессия актуализировала темы, связанные с политикой обороны НАТО и ЕС. Многие страны пересматривают свои позиции и я думаю, что украинская тема будет звучать и в глобальном контексте в том числе.

С той точки зрения, Россия может напасть и на страны Восточной Европы. Из того, что я читаю в американских СМИ, ясно, что в Москве сейчас рассматривают несколько планов дальнейшего развития событий.

План А, предполагавший быстрый, триумфальный вход в Украину, не удался, и сейчас Россия находится в процессе реализации плана B. То есть бомбардировка призвана уничтожить объекты гражданской инфраструктуры, захват в плен украинских граждан и давление с помощью этого приема на власть.

А вот план C – это может быть как раз перекрытие вооруженных поставок из Польши. Это уже можно будет трактовать как нападение на страну-члена НАТО.

Среди худших вариантов россияне рассматривают химическую атаку против Украины, которая создаст проблемы и для региона в целом.

Так, во время визита в Европу Байден будет обсуждать с европейцами разные сценарии реагирования на агрессивную войну России против Украины. Вплоть до превентивного вмешательства блока НАТО в ситуацию.

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