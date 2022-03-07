Где можно получить 6,5 тысяч гривен из-за потери работы: список областей
7 марта 2022 , 15:41Читати новину українською
Кабмин утвердил список областей, где люди, потерявшие работу из-за войны, смогут получить по 6,5 тысяч гривен помощи.
Помощь от государства в рамках программы "Поддержка" получат жители 12 областей Украины и города Киева.
Важно Без ограничений: деньги с поддержкой теперь можно тратить на что-либо
Программа будет работать так же, как выплата за вакцинацию. Помощь можно получить через приложение Дія.
6,5 тысяч получат жители этих областей, которые не могут работать из-за войны:
- Волынская.
- Донецкая.
- Житомирская.
- Запорожская.
- Киевская.
- Луганск.
- Николаевская.
- Одесская.
- Сумская.
- Харьковская.
- Херсонская.
- Черниговская.
- Киев.
Экономика переходит на "военные рельсы"
- Ведутся переговоры со всеми международными организациями и странами о финансовой помощи. В частности, Европейский инвестиционный банк предоставит Украине 639 миллионов евро.
- Минфин провел первый выпуск военных облигаций. На подходе второй.
- Создаются фонды, средства из которых будут направлены на восстановление Украины.
- Украина начала размещать государственный заказ на предприятиях для обеспечения критических потребностей – оружия, продуктов, лекарств, топлива и т.д.
- Правительство ограничило экспорт ряда социально-важных товаров и сырья, из которого они производятся.
Оперативная информация спасает жизнь. Читайте наш телеграм, там мы сейчас самые быстрые. Круглые сутки!