Где можно получить 6,5 тысяч гривен из-за потери работы: список областей

Кабмин утвердил список областей, где люди, потерявшие работу из-за войны, смогут получить по 6,5 тысяч гривен помощи.

Помощь от государства в рамках программы "Поддержка" получат жители 12 областей Украины и города Киева.

Важно Без ограничений: деньги с поддержкой теперь можно тратить на что-либо

Программа будет работать так же, как выплата за вакцинацию. Помощь можно получить через приложение Дія.

6,5 тысяч получат жители этих областей, которые не могут работать из-за войны:

Волынская.

Донецкая.

Житомирская.

Запорожская.

Киевская.

Луганск.

Николаевская.

Одесская.

Сумская.

Харьковская.

Херсонская.

Черниговская.

Киев.

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