Продолжаются ожесточенные бои за Соледар недалеко от Бахмута: расположение города на карте

Возле города Соледар в Донецкой области разворачиваются активные боевые действия. Ситуация там сейчас острее, чем в Бахмуте, который враг пытается захватить с мая 2022 года.

В конце декабря 2022 советник Офиса Президента Алексей Арестович сообщил, что Россия бросила основные силы на участок между Бахмутом и Соледаром. На карте Бахмут и Соледар разделяют всего 20 километров.

К теме Россияне могли переключиться из Бахмута на Соледар: анализ WSJ

Под Соледаром идут кровопролитные бои

Командующий Сухопутными войсками ВС Украины генерал-полковник Александр Сырский информировал, что россияне пытались захватить Бахмут и Соледар до 26 декабря. Но ВСУ сорвали эти планы.

Соледар значительно меньше, чем Бахмут – его площадь всего 12 квадратных километров. Соледар располагается к северо-востоку от Бахмута. Из-за того, что Соледар меньше по площади, его соответственно и сложнее защищать.

Показываем Соледарь на карте

Какая ситуация под Бахмутом

Аналитики из Института изучения войны заявляли, что неудачи под Бахмутом изнурили врага. Он начал перебрасывать свои войска в район Соледара. Известно, что темпы наступления россиян под Бахмутом начали падать, в том числе из-за дефицита боеприпасов.

Спикер Восточной группировки войск ВСУ полковник Сергей Череватый информировал, что под Соледаром идут ожесточенные бои. В настоящее время город находится под контролем Украины.

Тактика оккупантов не изменилась. Они массированно бросают в бой много личного состава. Следовательно, у захватчиков получилось несколько продвинуться.

Кроме того, аналитики из Института изучения войны заявили, что даже вероятное продвижение россиян в Соледаре не предполагает оцепление Бахмута.

Эксперты говорят, что для того, чтобы эффективно перерезать украинские наземные линии связи в Бахмуте, российские войска должны установить контроль над трассой Северск – Бахмут и Славянск – Бахмут.

Почему Россия решила атаковать Соледар и как ВСУ останавливают врага

Руководитель Центра военно-правовых исследований Александр Мусиенко заявил, что Россия пытается захватить Соледар, ведь нигде не имеет успеха. По его словам, Соледарь имеет для ВСУ крайне важное значение.

Военный эксперт, летчик-инструктор и полковник ВСУ в запасе Роман Свитан заявлял, что если оккупанты смогут занять Соледар, то ситуация станет достаточно неприятной. Тогда Бахмут, как он считает, окажется фактически в полуокружении. А при дальнейшем продвижении оккупанты могут выйти на трассу, ведущую в Славянск.

Владимир Зеленский информировал, что Украина перебросила дополнительные силы под Бахмут и Соледарь. 9 января сообщалось, что враг совершил очередной штурм Соледара, но потерпел неудачу и отступил.

В Минобороны рассказали, что после неудачной попытки захватить Соледар и отступления, российские силы провели перегруппировку, возобновили потери, перебросили дополнительно штурмовые отряды, сменили тактику и приступили к мощному штурму.