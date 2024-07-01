Дебаты показали, что один человек энергично обманывает, а другой слабо говорит правду. Об этом 24 Каналу рассказал исполнительный директор Renew Democracy Initiative Уриэль Эпштейн, заметив, что, к сожалению, большинство склонно верить тому, кто энергично врет.

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Кто может стать новым кандидатом

Часть демократов назвала дебаты концом избирательной кампании для Байдена. Поэтому, по мнению исполнительного директора Renew Democracy Initiative, единственным выходом является заменить его на другого кандидата. Это даже несмотря на то, что правление Байдена было достаточно успешным.

Но люди на это не смотрят. Они хотят энергичного президента, а Байден показал, что не может играть такую роль,

– заметил Уриэль Эпштейн.

Даже несмотря на то, что Трамп говорил все, что угодно и откровенно врал, Байден был не в состоянии этому противостоять. Демократы имеют множество других кандидатов, которых могут выдвинуть на пост президента. Сейчас в США о них мало кто знает, но если их все-таки делегируют, то ситуация изменится.

Несмотря на то, что Байден действительно хороший президент и честный человек, все понимают, что он физически не сможет работать еще 4 года. Думаю, если бы поставить губернаторов определенных штатов, то ситуация на дебатах была бы совсем другой,

– сказал Уриэль Эпштейн.

Также можно было бы обратить внимание на вице-президента Камалу Харрис, но согласно опросам она является непопулярной среди населения. Большинство американцев ее не любят.

Для демократов сейчас очень тяжелая ситуация. Они должны как-то обойти Камалу Харрис и выбрать кого-то из губернаторов. Это еще возможно сделать. Съезд демократов состоится в августе 2024 года, поэтому время есть.

По словам Эпштейна, выступление Байдена было не просто плохим, а провальным. Самый большой страх американцев, что действующий президент является слишком старым, чтобы работать – оправдался.

"Эти дебаты были похоронами кампании Байдена. Теперь я не вижу никаких возможностей изменить мнение людей", – подытожил Эпштейн.