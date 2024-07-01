Таким образом Джонсон отреагировал на теледебаты с участием Дональда Трампа и Джо Байдена, состоявшиеся в четверг, 27 июня 2024 года.

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Джонсон призвал Белый дом воспользоваться 25-й поправкой к Конституции

Во время брифинга в Конгрессе США республиканец Майк Джонсон утверждал, что состояние здоровья президента Байдена находится в неудовлетворительном состоянии, что делает его "неспособным выполнять свои президентские обязанности". Спикер Палаты представителей подчеркнул, что процесс отзыва, как это предусмотрено 25-й поправкой к Конституции, должен быть инициирован собственной командой Байдена.

Если бы я был в Кабинете министров, я бы обсуждал эту дискуссию со своими коллегами на уровне Кабинета. Посмотрим, какие меры они будут принимать. Это серьезная ситуация,

– сказал глава нижней палаты парламента Соединенных Штатов.

Кроме того, Джонсон попросил команду чиновников Байдена "проверить свои сердца" и "выполнить наш долг делать все лучшее для американского народа". Спикер Палаты представителей также подчеркнул беспокойство относительно национальной безопасности, заявив, что противники Соединенных Штатов видят уязвимые места в нынешней администрации.

Справка! 25 поправка к Конституции США позволяет вице-президенту и правительству давать письменное заявление о том, что "президент не может выполнять полномочия и обязанности на своей должности". После этого вице-президент немедленно берет на себя полномочия исполняющего обязанности президента, соответствии с разделом 4 25-й поправки. В случае инициативы такой поправки исполняющей обязанности президента США могла бы стать Камала Харрис.

Ранее экс-президент США Барак Обама встал на защиту Джо Байдена после дебатов с Трампом. Обама подчеркнул, что эти выборы – это выбор между тем, кто всю жизнь боролся за простых людей, и тем, кто заботится лишь о себе.