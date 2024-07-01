Таким чином Джонсон відреагував на теледебати за участю Дональда Трампа та Джо Байдена, що відбулися у четвер, 27 червня 2024 року.

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Джонсон закликав Білий дім скористатися 25-ю поправкою до Конституції

Під час брифінгу у Конгресі США республіканець Майк Джонсон стверджував, що стан здоров'я президента Байдена перебуває у незадовільному стані, що робить його "нездатним виконувати свої президентські обов'язки". Спікер Палати представників підкреслив, що процес відкликання, як це передбачено 25-ю поправкою до Конституції, має бути ініційований власною командою Байдена.

Якби я був у Кабінеті міністрів, я б обговорював цю дискусію зі своїми колегами на рівні Кабінету. Побачимо, які заходи вони вживатимуть. Це серйозна ситуація,

– сказав очільник нижньої палати парламенту Сполучених Штатів.

Окрім того, Джонсон попросив команду урядовців Байдена "перевірити свої серця" і "виконати наш обов'язок робити все найкраще для американського народу". Спікер Палати представників також підкреслив занепокоєння щодо національної безпеки, заявивши, що противники Сполучених Штатів бачать вразливі місця в нинішній адміністрації.

Довідка! 25 поправка до Конституції США дозволяє віцепрезиденту та уряду давати письмову заяву про те, що "президент не може виконувати повноваження та обов'язки на своїй посаді". Після цього віцепрезидент негайно бере на себе повноваження виконувача обов’язків президента, відповідно до розділу 4 25-ї поправки. У разі ініціативи такої поправки виконувачкою обов'язків президента США могла б стати Камала Гарріс.

Раніше експрезидент США Барак Обама став на захист Джо Байдена після дебатів з Трампом. Обама підкреслив, що ці вибори – це вибір між тим, хто все життя боровся за простих людей, і тим, хто дбає лише про себе.