Таким чином Джонсон відреагував на теледебати за участю Дональда Трампа та Джо Байдена, що відбулися у четвер, 27 червня 2024 року.
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Джонсон закликав Білий дім скористатися 25-ю поправкою до Конституції
Під час брифінгу у Конгресі США республіканець Майк Джонсон стверджував, що стан здоров'я президента Байдена перебуває у незадовільному стані, що робить його "нездатним виконувати свої президентські обов'язки". Спікер Палати представників підкреслив, що процес відкликання, як це передбачено 25-ю поправкою до Конституції, має бути ініційований власною командою Байдена.
Якби я був у Кабінеті міністрів, я б обговорював цю дискусію зі своїми колегами на рівні Кабінету. Побачимо, які заходи вони вживатимуть. Це серйозна ситуація,
– сказав очільник нижньої палати парламенту Сполучених Штатів.
Окрім того, Джонсон попросив команду урядовців Байдена "перевірити свої серця" і "виконати наш обов'язок робити все найкраще для американського народу". Спікер Палати представників також підкреслив занепокоєння щодо національної безпеки, заявивши, що противники Сполучених Штатів бачать вразливі місця в нинішній адміністрації.
Раніше експрезидент США Барак Обама став на захист Джо Байдена після дебатів з Трампом. Обама підкреслив, що ці вибори – це вибір між тим, хто все життя боровся за простих людей, і тим, хто дбає лише про себе.