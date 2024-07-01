Дебати показали, що одна людина енергійно обманює, а інша слабо говорить правду. Про це 24 Каналу розповів виконавчий директор Renew Democracy Initiative Уріель Епштейн, зауваживши, що, на жаль, більшість схильна вірити тому, хто енергійно бреше.

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Хто може стати новим кандидатом

Частина демократів назвала дебати кінцем виборчої кампанії для Байдена. Тому, на думку виконавчого директора Renew Democracy Initiative, єдиним виходом є замінити його на іншого кандидата. Це навіть попри те, що правління Байдена було досить успішним.

Але люди на це не дивляться. Вони хочуть енергійного президента, а Байден показав, що не може грати таку роль,

– зауважив Уріель Епштейн.

Навіть попри те, що Трамп говорив все, що завгодно й відверто брехав, Байден був не в змозі цьому протистояти. Демократи мають безліч інших кандидатів, яких можуть висунути на пост президента. Зараз у США про них мало хто знає, але якщо їх все-таки делегують, то ситуація зміниться.

Попри те, що Байден справді хороший президент і чесна людина, всі розуміють, що він фізично не зможе працювати ще 4 роки. Думаю, якби поставити губернаторів певних штатів, то ситуація на дебатах була б зовсім іншою,

– сказав Уріель Епштейн.

Також можна було б звернути увагу на віцепрезидентку Камалу Гарріс, але згідно з опитуваннями вона є непопулярною серед населення. Більшість американців її не люблять.

Для демократів зараз дуже важка ситуація. Вони мають якось обійти Камалу Гарріс та обрати когось з губернаторів. Це ще можливо зробити. З'їзд демократів відбудеться у серпні 2024 року, тому час є.

За словами Епштейна, виступ Байдена був не просто поганим, а провальним. Найбільший страх американців, що чинний президент є занадто старим, щоб працювати – справдився.

"Ці дебати були похоронами кампанії Байдена. Тепер я не бачу ніяких можливостей змінити думку людей", – підсумував Епштейн.