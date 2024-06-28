"Уже немолодой": Байден ответил, снимется ли с выборов после провальных дебатов с Трампом
Источник:The Guardian
Президент США Джо Байден признал, что проиграл Трампу во время дебатов. Однако он убежден, что все еще может его победить во время избирательной гонки.
Байден отметил, что ставки слишком высоки. И выразил уверенность в том, что справится на посту президента, если его переизберут на второй срок.
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Байден верит в победу на выборах
После дебатов с Трампом 67% телезрителей проголосовали за Трампа, 33% – за Байдена. В частности действующему президенту "упрекают", что он был не таким красноречивым, как бывший президент и не слишком убедительным. А еще, мол, он в "в недостаточно хорошей" физической форме для президентского кресла.
Я знаю, что я не молодой человек, для государства это очевидно. Ну, я знаю, что хожу не так легко, как раньше, говорю не так гладко, как раньше, не спорю так хорошо, как раньше, но я знаю то, что знаю. Я умею говорить правду. Я знаю, что верно, а что неправильно. Я знаю, как выполнить эту работу. Я знаю, как достичь цели. Я знаю, как и миллионы американцев, я знаю, что когда тебя сбивают с ног, ты снова встаешь,
– сказал Байден.
Он также "дал слово", что не баллотировался бы снова, если бы не верил в то, что сможет качественно выполнять свои обязанности.
Я даю вам слово как Байден, я не баллотировался бы снова, если бы не верил всем сердцем и душой, что смогу сделать эту работу. Потому что, честно говоря, ставки слишком высоки,
– заявил президент.
К слову, стоит заметить, что на самом деле Трамп не слишком моложе Байдена. Сейчас Джо Байдену 81 год, а Дональду Трампу – 78. В случае, если он таки победит на выборах, в конце своей каденции он будет старше действующего президента.