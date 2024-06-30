Европейские политики ошеломлены неудачным выступлением Байдена на дебатах, – The Guardian

После дебатов между Байденом и Трампом в США многие европейские политики остались шокированы неудачным выступлением американского президента. Некоторые даже призвали демократов переосмыслить кандидатуру Байдена на выборах.

Журналисты The Guardian также пишут, что европейские политики призвали континент активизировать подготовку к возможному переизбранию Дональда Трампа в качестве президента Соединенных Штатов.

К теме Обложка Time с Байденом и надписью "Паника": анализ исторических дебатов в США

Как в Европе отреагировали на дебаты Трампа и Байдена в США

После первых президентских дебатов на выборах в США голоса отчаяния прозвучали по всему европейскому политическому спектру. Эти реакции сопровождались призывами к усиленной подготовке к возможному второму сроку Дональда Трампа в Белом доме.

Ги Верхофстадт, член Европейского парламента и бывший премьер-министр Бельгии, выразил обеспокоенность состоянием американской демократии, заявив, что ее "убивает геронтократия на наших глазах". Верхофстадт имеет в виду систему управления, в которой доминируют лица, значительно старше основного населения трудоспособного возраста.

Немецкий специалист по вопросам внешней политики ХДС Норберт Реттген заявил, что "эта ночь не будет забыта".

Демократы должны переосмыслить свой выбор. А Германия должна полным ходом готовиться к неопределенному будущему. Если мы не возьмем на себя ответственность за европейскую безопасность сейчас, никто не возьмет,

– написал Реттген.

Министр иностранных дел Польши Радослав Сикорский в своем комментарии провел исторические параллели, приведя пример Марка Аврелия. Сикорский отметил, что Марк Аврелий был великим императором, но он испортил свое наследование, передав эстафету своему бездарному сыну Коммоду, чье губительное правление положило начало упадку Рима.

Карл Бильдт, сопредседатель Европейского совета по международным отношениям и бывший премьер-министр Швеции, раскритиковал выступление Байдена, заявив, что оно было настолько плохим, что шесть опубликованных предупреждений его совета относительно внешней политики бывшего президента Трампа "теперь являются обязательными для чтения".

"Переизбрание Трампа вполне может ободрить популистские правые силы в Европе, чтобы еще сильнее препятствовать общей политике и инициативам ЕС", – сказал Бильдт.

Мари-Агнес Штрак-Циммерманн, член Свободной демократической партии Германии, в интервью Rheinische Post заявила, что тот факт, что такой человек, как Трамп, может снова стать президентом из-за того, что демократы не в состоянии выставить против него сильного кандидата, станет "исторической трагедией, которую почувствует весь мир".

А бывший премьер-министр Италии Маттео Ренци выразил сомнение относительно шансов президента Джо Байдена победить на предстоящих выборах. Ренци признал почетную службу Байдена Соединенным Штатам, подчеркнув, что он не заслуживает бесславного конца. Однако Ренци утверждал, что "сменить лошадей – это обязанность каждого".