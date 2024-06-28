"Ты неудачник и лузер": Байден решительно ответил Трампу во время дебатов во время дебатов

Во время дебатов Джо Байдена и Дональда Трампа между политиками возникла перепалка. Действующий президент США назвал Трампа "неудачником" и "лузером" из-за высказываний о погибших военнослужащих.

Кандидаты в президенты США Джо Байден и Дональд Трамп провели первые дебаты в четверг, 27 июня.

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Байден назвал Трампа "неудачником" и "лузером"

Все началось с того, что Байден процитировал статью из издания The Atlantic, которая вышла в 2020 году. В материале сообщалось, что во времена своего президентства Трамп в частном порядке унижал погибших американских военнослужащих и называл их "неудачниками" и "лузерами".

Стоит отметить, что сын президента США, Бо Байден, был ветераном войны в Ираке и умер от рака мозга.

Мой сын не был неудачником, не был лузером. Это ты неудачник, ты лузер,

– сказал Байден, обращаясь к Трампу.

В ответ Дональд Трамп ожидаемо заявил, что якобы не говорил такого.

Прежде всего, это была вымышленная цитата, "лузеры и неудачники". Они ее придумали. Это было в третьесортном журнале, который провалился, как и многие из этих журналов,

– ответил экс-президент США.

По словам Трампа, Байден якобы выдумал эту цитату и должен извиниться перед ним. Однако президент Соединенных Штатов отверг идею извиняться "за что угодно".