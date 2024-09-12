Об этом 24 Каналу рассказал политолог Игорь Рейтерович, отметив, что дебаты в США выиграла Харрис. Он добавил, что это признали все – сторонники демократов и республиканцев.

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Дебаты между Трампом и Харрис

Игорь Рейтерович заметил, что Трамп оказался не слишком подготовленным к дебатам с Харрис. Возможно, это обусловлено тем, что он уже считал себя победителем.

Таких дебатов давно не было в США. Я думаю, что они точно повлияли на позицию тех, кто еще не выбрал за кого голосовать. И этот выбор, точно, не в пользу Дональда Трампа,

– сказал политолог.

Он подчеркнул, если Харрис и в дальнейшем будет успешно развивать свою предвыборную кампанию, используя те темы, которые обсуждали на дебатах, то у нее будут большие шансы победить на выборах.

Обратите внимание! Команда Камалы Харрис предложила провести вторые дебаты с Дональдом Трампом. Вероятно, в октябре 2024 года.

По мнению Рейтеровича, кандидат от демократов во время дебатов открыла себя избирателям США, ведь многие до сих пор не знали ее политических взглядов.

Харрис показала себя чрезвычайно человечной, в отличие от Трампа. Она непосредственная, много улыбалась – это то, что любят американцы. Харрис пыталась говорить откровенно об очень серьезных проблемах, которые ее волнуют,

– высказался он.

Ошибка Трампа

Трамп во время дебатов был не слишком убедительным. Политолог считает, что основной его неудачей было заявление, которое республиканец сделал несколько дней назад. Речь идет о плане снизить цену на нефть до 40 долларов, что вроде бы должно заставить Владимира Путина сесть за стол переговоров.

Однако страны, которые экспортируют нефть не имеют никаких причин опускать цену. Они наоборот могут ее поднять. В этом контексте Трамп в очередной раз подчеркнул свой популизм. Он опирается на желание (американцев – 24 Канал) быстрых эмоциональных решений,

– добавил Рейтерович.