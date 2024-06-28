Трамп был неэмоционален, а у Байдена были сложности: как прошли предвыборные дебаты в США

В США состоялись дебаты между кандидатами в президенты Трампом и Байденом. Многие склоняются, что после дебатов победу в выборах одержит Трамп.

Политолог-американист, аналитик общественной организации "Интерньюз-Украина" Владислав Фарапонов поделился с 24 Каналом мнением, что и Трамп, и Байден не выглядели убедительно на дебатах.

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Какими было выступление Байдена

Фарапонов рассказал, что до 20 января 2025 года никакие флаги из Белого дома не будут выносить. Независимо от результатов выборов, до новой инаугурации Байдена или другого президента, главой Капитолия остается Байден.

Многие коллеги в Украине считают, что Байден плохо выступил. Я так не считаю. Я считаю, что он выступил для себя достаточно нормально, потому что это все же не новость, что Байден имеет определенные особенности и определенные сложности с тем, чтобы говорить без бумажки,

– отметил политолог-американист.

Он добавил, что Байден неплохо справился с задачей, если сравнивать это с другими его выступлениями. До некоторых эмоциональных заявлений Трампа он выглядел не так убедительно.

Каким было выступление Трампа

По словам аналитика общественной организации "Интерньюз-Украина", Трамп также не был убедительным. Он не был эмоциональным и не был оживленным. Он может себя вести гораздо ярче, гораздо лучше себя чувствовать с аудиторией.

"Я думаю, что на это повлияли отсутствие публики в аудитории, где проходили дебаты. Было 2 кандидата и 2 модератора. Трамп же чувствует себя как рыба в воде с большим количеством толпы с плакатами "Трамп 2024". То есть, Трамп любит шоу и видно, что ему не хватило этого шоу", – заметил Фарапонов.

Он продолжил, что Байдену же могло не хватить подготовки. Байден – действующий президент США, а Трамп занят тем, что ходит по судам и пытается обжаловать, что против него выдвигает американское правосудие на федеральном уровне и на уровне некоторых штатов.