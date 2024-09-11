Назвал "самым уважаемым человеком": Трамп во время дебатов расхвалил Орбана

В США прошли дебаты между кандидатами на пост президента Дональдом Трампом и Камалой Харрис. Во время дискуссии Трамп не забыл упомянуть и премьера Венгрии Виктора Орбана.

В частности, республиканец во время дебатов очень нахваливал главу венгерского правительства. К тому же назвал его одним из самых уважаемых политиков.

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Трамп во время дебатов высказался об Орбане

У ходе дискуссии в прямом эфире Трамп принялся расхваливать премьер-министра Венгрии Виктора Орбана, которого называют "европейским другом" Путина.

По мнению кандидата от Республиканской партии "ум" и "сила" Орбана заключается в том, что тот рассказывает, что Трампа все боялись и благодаря этому, мол, держался мировой порядок.

Так, учитывая слова республиканца, главной заслугой главы венгерского правительства, по его мнению, является высокая оценка самого Трампа.

"Виктор Орбан – один из самых уважаемых политиков, они называют его сильным, серьезным человеком, умным премьером Венгрии. Его спросили, почему в мире все рушится? Три года назад такого не было. "Почему все рушится?", – он переспросил. "Потому что вам нужен Трамп как президент. Они боялись его. Китай боялся его". Мне не нравится слово "боялся", но я просто цитирую. "Северная Корея боялась его". Посмотрите, что происходит с Северной Кореей. Кстати, он сказал, что и Россия боялась меня", – заявил Трамп.

Трамп не слишком благосклонен к политическим оппонентам

Однако, если Орбана он "осыпал" приятными словами, то к другим своим политическим оппонентам экс-президент далеко не так великодушен. Так, действующего президента США Джо Байдена он назвал "слабаком" и заявил, что тот вообще "ненавидит" Харрис.

"А этот жалкий человек, слабак, которого вы видели на дебатах несколько месяцев назад, баллотировался вместо нее? У нее нет голосов, у него их 14 миллионов. Что вы там говорили об угрозе демократии? У него было 14 миллионов голосов, и они выгнали его из офиса. Я раскрою вам маленький секрет: Байден ее ненавидит, он ее терпеть не может", – сказал Трамп.

К тому же по мнению Трампа, именно он победил на дебатах с Байденом, а дебаты с Харрис можно не воспринимать всерьез, поскольку "она не получила ни одного голоса сама, она лишь кандидат".

Кроме этого Трамп допустил выпад по поводу цвета кожи Харрис. На это обратил внимание ведущий дебатов, отметив, что "ранее вы (Трамп – 24 Канал) сказали, что вы не знали, что Харрис – темнокожая женщина. Почему вы считаете уместным учитывать цвет кожи вашего оппонента?" "Мне безразлично, темнокожая она или нет. Я просто обратил внимание, что я не знал об этом, но это не имеет значения", – попытался оправдаться Трамп.

В то же время сама же Харрис подчеркнула недопустимость разделения американцев по расовому признаку.

"Я думаю, это трагедия, что президентом хочет стать тот, кто хочет делить американцев по расовому признаку", – отметила она.