В МИД Германии отреагировали на упреки Трампа на дебатах по их энергетике

В США продолжается предвыборная гонка и 10 сентября состоялись дебаты между кандидатами. В МИД Германии высмеяли Трампа после них.

Во время своего выступления на дебатах Дональд Трамп высмеял энергетическую политику Германии. В МИД страны не оставили это без внимания.

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Что сказали в МИД Германии

Трамп во время дебатов раскритиковал стремление Камалы Харрис перейти к возобновляемым источникам энергии. Вместо этого он отметил, что это уже пыталась сделать Германия, но так и не смогла отказаться от ископаемого топлива.

В МИД Германии заявили, что энергетическая система страны полностью функционирует, а более 50 процентов энергии производится из возобновляемых источников.

И мы закрываем, а не строим угольные и атомные электростанции. Мы откажемся от угля самое позднее до 2038 года,

– отметили в ведомстве.

Кроме этого, там также добавили, что не едят кошек и собак. Таким образом высмеяли утверждение Трампа о том, что в одном из городов штата Огайо иммигранты с Гаити едят домашних животных.