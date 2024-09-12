Під час свого виступу на дебатах Дональд Трамп висміяв енергетичну політику Німеччини. У МЗС країни не залишили це без уваги.

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Що сказали у МЗС Німеччини

Трамп під час дебатів розкритикував прагнення Камали Гарріс перейти до відновлювальних джерел енергії. Натомість він зазначив, що це вже намагалася зробити Німеччина, але так і не змогла відмовитися від викопного палива.

У МЗС Німеччини заявили, що енергетична система країни повністю функціонує, а понад 50 відсотків енергії виробляється з відновлюваних джерел.

І ми закриваємо, а не будуємо вугільні та атомні електростанції. Ми відмовимося від вугілля найпізніше до 2038 року,

– наголосили у відомстві.

Крім цього, там також додали, що не їдять котів і собак. У такий спосіб висміяли твердження Трампа про те, що в одному з міст штату Огайо іммігранти з Гаїті їдять домашніх тварин.