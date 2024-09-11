Трамп назвал свое выступление на дебатах "лучшим в карьере": аналитики не согласны

В Филадельфии прошли дебаты между Камалой Харрис и Дональдом Трампом. Республиканец заявил, что доволен своим выступлением и ожидает успеха. А вот американские журналисты считают, что радоваться политику рано.

В течение 90 минут кандидаты в президенты отвечали на насущные вопросы. В частности, высказывались относительно войны в Украине.

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Трамп разочаровал однопартийцев

После завершения дебатов Трамп заявил, что это были лучшие дебаты за свою политическую карьеру.

Команда Трампа также с оптимизмом высказалась о выступлении своего кандидата, еще до завершения эфира опубликовав сообщение в соцсетях со словом "Победа".

Однако американские журналисты считают, что политик не оправдал надежд однопартийцев и его ждет сокрушительная критика от республиканцев.

Так, обозреватель MSNBC (американский кабельный канал – 24 Канал) Тим Миллер в соцсети "Х" пересказал свой разговор с сенатором Линдси Грэмом. Тот назвал выступление Трампа "катастрофой" и призвал уволить команду, которая готовила его к дебатам.

Также CNN сообщает, что 63 процентов зарегистрированных зрителей считают, что Харрис победила Трампа на дебатах. Среди тех, кто поддержал Харрис – американская певица Тейлор Свифт. В посте в Instagram она написала: "Я голосую за (Харрис – 24 Канал), потому что она борется за права и потому, что, по моему мнению, нужен воин, чтобы их отстаивать".

На республиканском Fox News тоже признали проигрыш Трампа.

Ранее республиканец ответил, желает ли победы Украины в войне.