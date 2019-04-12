Агитация Зеленского и Порошенко: ЦИК установила точное время выступлений на "Общественном"

Владимир Зеленский будет выступать первым, Петр Порошенко – вторым: такое решение приняла Центральная избирательная комиссия Украины на заседании 12 апреля по предвыборной агитации кандидатов в президенты на "Общественном". Речь идет об агитации, которая будет осуществляться за деньги из государственного бюджета.

Комиссия учла предложения НСТУ и определила очередность предоставления эфирного времени кандидатам на пост президента Украины Владимиру Зеленскому и Петру Порошенко. Об этом рассказали на странице ЦИК в Facebook.

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Кандидаты, которые вышли во второй тур президентских выборов, для проведения предвыборной агитации за счет государственного бюджета, имеют право выступить в теле - и радиоэфире.

Когда выступят Порошенко и Зеленский на НСТУ?

На общенациональном телевизионном канале "Общественного" 18 апреля 2019 года Владимир Зеленский имеет возможность обратиться к украинцам во время с 20:00 до 20:30. Петр Порошенко сможет выступить в эфире с 20:51 до 21:21.

На общенациональном канале "Общественного радио" 17 апреля 2019 года Зеленский будет иметь эфир с 19:00 до 19:30, а Порошенко – с 20:00 до 20:30.

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