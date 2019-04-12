Агітація Зеленського і Порошенка: ЦВК встановила точний час виступів на "Суспільному"

Володимир Зеленський виступатиме першим, Петро Порошенко – другим: таке рішення прийняла Центральна виборча комісія України на засіданні 12 квітня щодо передвиборчої агітації кандидатів у президенти на "Суспільному". Мова йде про агітацію, яка буде здійснюватися за гроші з державного бюджету.

Комісія врахувала пропозиції НСТУ і визначила черговість надання ефірного часу кандидатам на пост президента України Володимиру Зеленському та Петру Порошенку. Про це розповіли на сторінці ЦВК у Facebook.

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Кандидати, які вийшли у другий тур президентських виборів, для проведення передвиборної агітації коштом державного бюджету, мають право виступити в теле- та радіоефірі.

Коли виступатимуть Порошенко та Зеленський на НСТУ?

На загальнонаціональному телевізійному каналі "Суспільного" 18 квітня 2019 року Володимир Зеленський має можливість звернутися до українців у час з 20:00 до 20:30. Петро Порошенко зможе виступити в ефірі з 20:51 до 21:21.

На загальнонаціональному каналі "Суспільного радіо" 17 квітня 2019 року Зеленський матиме ефір з 19:00 до 19:30, а Порошенко – з 20:00 до 20:30.

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