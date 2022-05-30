Деблокада Черного моря состоит из трех этапов

Этапы деблокады Черного моря одновременно просты и сложны. Первый этап – ультимативное доминирование противокорабельных комплексов ВСУ над черноморской флотилией оккупантов.

Именно ультимативное – боевой корабль вошел в зону действия ПКРК, боевой корабль отправился на концерт Кобзона.

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Как деблокировать Черное море

Второй этап будет состоять из двух этапов. Разминирование коридора для судоходства посредством минных тральщиков и минных охотников НАТО. Этот процесс займет в зависимости от погодных условий от месяца до двух.

Второй этап – разминирование всей исключительной экономической зоны, по срокам – до года и более.

Третий этап – конвоирование. Полноценная боевая группа кораблей НАТО в обязательном порядке при наличии минных охотников, противолодочных кораблей и боевых кораблей как минимум класса корвет.

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Мир должен действовать

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Сейчас условия складываются именно так, что деблокада Черного моря в первую очередь – в интересах международного сообщества, поэтому принимать решения по этому поводу они должны максимально быстро.