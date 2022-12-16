Об этом 24 каналу рассказал соучредитель Deep State Роман Погорелый. Ранее сообщалось о том, чем важно освобождение Мелитополя.

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Сколько человек посещают Deep State

Погорелый отметил, что Deep State посещает множество людей – от 10 тысяч до нескольких миллионов. Рекорд был в день увольнения Херсона. За день сайт посетили 10,5 миллиона человек, к тому же, несколько миллионов это были уникальные пользователи.

Среди сайтов, которые следят за боевыми действиями, мы наиболее популярны в Европе, Северной Америке, конечно же, Украине. Сейчас, к сожалению, из-за ситуации со светом, немного активность у людей упала, потому что они занимаются своими делами, когда появляется свет, когда нет, то соответственно нет связи и интернета,

– заметил соучредитель Deep State.

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Люди хотят продвижения

Он продолжил, что людям постоянно интересно смотреть изменения на фронте, однако, когда фронт "стоит" на месте, им это не интересно. Люди меньше посещают Deep State, когда нет продвижений, наступлений и т.д. Оборона их интересует меньше.

"Война – это не всегда какие-то наступления, какие-то продвижения с нашей стороны. Но когда с нашей стороны или в других сводках идут такие сообщения, как без изменений, держатся – это активные действия, потому что россияне постоянно наступают, мы держимся в обороне , и это очень динамично. Однако люди хотят перемен, продвижений, и это тоже влияет на активность", - подчеркнул Погорелый.

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