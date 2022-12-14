Так, ВСУ продолжают привычную тактику уничтожения логистических цепочек российских оккупантов, ударов по командным пунктам, местам расположения войск и складам с боеприпасами. Об этом 24 каналу рассказал военный обозреватель Денис Попович.

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ВСУ "обескровливают" врага на Запорожье

Это тактика обескровливания, которая должна привести к тому, что эта группировка "размякнет" и ее можно будет взять путем активизации наступательных действий,

– заметил Попович.

По его мнению, не стоит ожидать на Запорожском направлении "жеста доброй воли" россиян, поскольку этот участок для них очень важен. Они прекрасно понимают, какие последствия будет иметь продвижение ВСУ на побережье Азовского моря.

Почему Запорожское направление так важно

Так, продвинувшись к побережью Азовского моря, украинские защитники смогут:

перекрыть сухопутный путь в Крым;

непосредственно угрожать Крымскому мосту уже с побережья Азовского моря.

Это автоматически изолирует оккупированный Крым и превращает его в оперативный котел, что будет ограничен с одной стороны морем, а с другой – перешейком, который может быть заблокирован украинской армией,

– объяснил военный эксперт.

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Оккупанты прекрасно осознают эту угрозу, поэтому сейчас готовят оборонительные сооружения и строят укрепления вокруг Мелитополя и Бердянска. По мнению Поповича, они постараются удержать эти города.

В то же время, Вооруженные Силы Украины активно уничтожают логистику российских захватчиков и таким образом, вероятно, готовятся к контрнаступлению на этом направлении.

Что происходит на Запорожье: коротко