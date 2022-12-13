В ближайшее время самым трудным для россиян будет Запорожское направление. Об этом 24 каналу рассказал военный эксперт, полковник ВСУ в запасе, летчик-инструктор Роман Свитан. По его мнению, именно здесь украинские войска нанесут оккупантам генеральный удар.
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Погода не способствует наступлению на Запорожье
По его словам, этот участок, имеющий ширину 300 километров и глубину – 100 километров, является самой тонкой частью фронта. Россияне в ней с одной стороны прижаты ВСУ, а с другой – Азовским морем.
Удар на этом направлении украинская армия могла нанести еще летом, но тогда войска были переформатированы в Изюмском котле. Но он все равно будет нанесен в ближайшее время, как только позволят погодные условия,
– подчеркнул военный эксперт.
Он считает, что сейчас погода не способствует наступлению, ведь фронтальное движение затруднено, есть возможность передвигаться только в агломерациях.
"Скорее всего, пока будет идти дождь, а затем подсыхать или подмораживаться почва, пройдет по меньшей мере 1 - 2 недели. В течение этого времени украинские войска будут использованы на Донбассе на направлениях: Донецк - Горловка, Кременная - Лисичанск и Сватово", - отметил полковник ВСУ.
По его мнению, в этих агломерациях можно работать даже в непогоду, и поэтому следует ожидать движение именно в этих районах в ближайшее время.
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Главная задача ВСУ
Однако, Свитан настаивает, как только почва подморозится, главный удар ВСУ будет нанесен на Запорожском направлении с выходом к Азовскому морю.
Выход из любой точки Запорожского фронта в любую точку Азовского моря выполнит главную задачу – перережет сухопутный коридор из России в Херсонскую область и Крым,
– заметил он.
Военный эксперт назвал три пути, которыми украинские военные могут перерезать этот сухопутный коридор:
- самый оптимальный выход – из Ореховского плацдарма на Токмак, а затем на Мелитополь.
"Это кратчайший путь – более 70 километров. Полтора – два танковых перехода и выходим на Мелитополь, полностью перерезая сухопутный коридор. Именно на этом пути россияне готовятся встретить ВСУ", – подчеркнул он.
- второе направление – со стороны Гуляйполя, вдоль железной дороги Гуляйполе – Черниговка – Бердянск.
"Это чуть более длинный путь – примерно 100 километров. Выполняется та же задача, но россияне именно здесь нас пока не ждут. На этом участке у них не построены укрепления, которые могут остановить войска. Это тоже один из оптимальных вариантов", - рассказал Свитан.
- третий путь, который может сложиться именно сейчас, Угледар – Волноваха – Мариуполь.
"Расстояние от Угледара до Волновахи – до 30 км. В Волновахе сходятся многие дороги из России в сторону Херсона и Крыма. Также там единственная железная дорога, которая питает российские группировки в Херсонской и Запорожской областях. А вдоль железной дороги обеспечивается логистика россиян", - подчеркнул он.
По его словам, вдоль Запорожской линии фронта и в Донецк построено очень много параллельных дорог – железнодорожных и автомобильных, так называемых рокадных дорог.
Мы можем в течение нескольких часов все свои резервы в районе Запорожского фронта перебросить в любую точку прорыва. Ведь у нас здесь очень развитая система тыла,
– отметил он.
Свитан подчеркнул, что главным для ВСУ остается Запорожское направление, где мы будем работать в любом случае, когда разрешат погодные условия.
"Выход к Азовскому морю и дальше движение в Крым – это то, что ожидает нас в глобальном масштабе", – резюмировал он.
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Что происходит на Запорожском направлении: коротко
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- По сообщению мэра Мелитополя Ивана Федорова, российские захватчики присылают в город новых гауляйтеров и "педагогов". Недавно прибыли по меньшей мере до 10 учителей из Дагестана.
- Оккупанты признали Мелитополь своим главным городом на Юге и главным логистическим центром. Это демонстрирует, что Мелитополь – ключ к освобождению Юга.