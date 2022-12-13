Такое мнение 24 каналу озвучил американский политолог Рамис Юнус. Ранее сообщалось о том, что Германия анонсировала новую военную поддержку для Украины.

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Риторика меняется

Юнус рассказал, что риторика меняется в зависимости от ситуации на поле боя, и иногда страны не сообщают вслух, какую помощь оказывают, иногда специально дезинформируют. Лишь со временем, когда определенное вооружение начинает успешно работать на фронте, мы понимаем, что оно у нас есть. Однако мы даже не знаем, например точного количества HIMARS.

Иногда риторика меняется даже по факту, в частности, популярной сейчас стала фраза: "Мы не приветствуем, но и не возражаем". Вспомните, что по этой теме 9 месяцев назад говорили категорически нет. Также говорят и о том, что Запад не будет поставлять оружие Украине, если Россия выведет войска с территории Крыма,

– отметил американский политолог.

Российское общество привыкло к взрывам

Он продолжил, что поскольку Запад не возражает, то Украина продолжит бомбить военные объекты на территории России. Российское общество уже, можно сказать, привыкло к этому и приняло. Так же, как они приняли, взрывы, в их понимании, в их Крыму.

"Флагман "Москва" потопили, аэродром в Крыму разбомбили, Крымский мост разбомбили, Курская, Белгородская область, российские аэродромы и т.д. Вот российское общество привыкло, и Западная риторика стала более или менее привычной. Если раньше жесткое нет, то теперь - "Мы не против", "Они сами решают" и т.д.", – заметил Юнус.

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Система заработала

По его словам, заработала система правильного восприятия Украины и правильной помощи ей. Движущей силой этого процесса является Украина, ее Президент, ВСУ и народ Украины. Сейчас звучат мысли, ранее не звучавшие вообще, как трибунал, страна-спонсор терроризма и т.д.

Patriot, Attacms уже в повестке дня, уже идет подготовка к зимнему наступлению. Идет политическая, информационная, но в первую очередь военно-техническая подготовка. Скоро мы будем часто слышать новости из Запорожья, из ЗАЭС, из Мелитополя, из Мариуполя, эту географию будем слышать чаще,

– подчеркнул американский политолог.

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