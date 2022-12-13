Таку думку 24 каналу озвучив американський політолог Раміс Юнус. Раніше повідомлялось про те, що Німеччина анонсувала нову військову підтримку для України.

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Риторика змінюється

Юнус розповів, що риторика змінюється залежно від ситуації на полі бою, та іноді країни не повідомляють уголос, яку допомогу надають, іноді спеціально дезінформують. Лише згодом, коли певне озброєння починає успішно працювати на фронті, ми розуміємо, що воно в нас є. Однак ми навіть не знаємо, наприклад, точної кількості HIMARS.

Іноді риторика змінюється навіть по факту, зокрема, популярною нині стала фраза: "Ми не вітаємо, але й не заперечуємо". Згадайте, що на цю тему 9 місяців тому говорили категоричне ні. Так само говорять і про те, що Захід не буде постачати зброю Україні, якщо Росія виведе війська з території Криму,

– зазначив американський політолог.

Російське суспільство звикло до вибухів

Він продовжив, що оскільки Захід не заперечує, то Україна продовжить бомбити військові об'єкти на території Росії. Російське суспільство вже, можна сказати, звикло до цього і прийняло. Так само, як вони прийняли, вибухи, в їхньому розумінні, в їхньому Криму.

"Флагман "Москва" потопили, аеродром у Криму розбомбили, Кримський міст розбомбили, Курська, Бєлгородська область, російські аеродроми тощо. Ось російське суспільство звикло, й Західна риторика стала більш-менш звичною. Якщо раніше жорстке ні, то тепер – "Ми не проти", "Вони самі вирішують" тощо", – зауважив Юнус.

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Система запрацювала

За його словами, запрацювала система правильного сприйняття України, і правильної допомоги їй. Рушійною силою цього процесу є Україна, її Президент, ЗСУ та народ України. Нині лунають думки, які раніше не звучали взагалі, як-от трибунал, країна-спонсор тероризму тощо.

Patriot, Attacms уже на порядку денному, вже йде підготовка до зимового наступу. Триває політична, інформаційна, але в першу чергу військово-технічно підготовка. Скоро ми будемо часто чути новини з Запоріжжя, з ЗАЕС, з Мелітополя, з Маріуполя, цю географію будемо чути частіше,

– наголосив американський політолог.

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