Так, ЗСУ продовжують звичну тактику знищення логістичних ланцюжків російських окупантів, ударів по командних пунктах, місцях розташування військ та складах з боєприпасами. Про це 24 каналу розповів військовий оглядач Денис Попович.

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ЗСУ "знекровлюють" ворога на Запоріжжі

Це тактика знекровлення, яка має призвести до того, що це угруповання "розм'якне" і його можна буде взяти шляхом активізації наступальних дій,

– зауважив Попович.

На його думку, не варто очікувати на Запорізькому напрямку "жесту доброї волі" росіян, оскільки ця ділянка для них є дуже важливою. Вони чудово розуміють, які наслідки матиме просування ЗСУ до узбережжя Азовського моря.

Чому Запорізький напрямок такий важливий

Так, просунувшись до узбережжя Азовського моря українські захисники зможуть:

перекрити сухопутний шлях до Криму;

безпосередньо загрожувати Кримському мосту вже з узбережжя Азовського моря.

Це автоматично ізолює окупований Крим та перетворює його на оперативний котел, який буде обмежений з одного боку морем, а з іншого – перешийком, який може бути заблокований українською армією,

– пояснив військовий експерт.

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Окупанти чудово усвідомлюють цю загрозу, тому готують зараз оборонні споруди та будують укріплення навколо Мелітополя та Бердянська. На думку Поповича, вони будуть намагатися утримати ці міста.

Водночас Збройні Сили України активно знищують логістику російських загарбників й у такий спосіб, ймовірно, готуються до контрнаступу на цьому напрямку.

Що відбувається на Запоріжжі: коротко