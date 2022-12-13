Об этом сообщает корреспондент 24 каналу из Запорожья. Раньше россияне неудачно покурили возле Энергодара.

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Росатом готовит абсурдную акцию

Росатом готовит абсурдную гуманитарную акцию по помощи оккупированному россиянами Энергодару. Это тот же Росатом, который хочет получить контроль над ЗАЭС, заставляя работников станции писать заявления о переходе в Росатом. Руководитель Росатома Лихачев призывает помочь городу разными вещами.

Он призывает передать в город теплые вещи, карандаши, тетради, средства обогрева, лекарства, еду. На это критично отреагировал городской голова Энергодара Орлов. Он сказал, что у россиян очень интересная стратегия. Они заходят в мирный украинский город, захватывают его, грабят, пытают людей, сажают их в подвалы, обстреливают критическую инфраструктуру, чтобы у людей не было света, воды и тепла, а теперь собирают гуманитарную помощь.

Росатом устраивает абсурдную акцию в Энергодаре: смотрите видео

Ситуация на ЗАЭС

Ситуация на ЗАЭС прямо сейчас без особых новых проблем. Удалось починить оборудование, пострадавшее в результате обстрелов. Поэтому в целом станция работает.

Правда, она не производит электроэнергию, а питается украинской энергосистемой для собственных нужд. Приблизительно 100 мегаватт требуется станции для функционирования. Это примерно 10% работы одного из девяти энергоблоков, уже запущенных Укрэнерго.

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