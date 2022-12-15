Об этом в эфире 24 канала сообщил полковник запаса ВСУ, военный эксперт, лётчик-инструктор Роман Свитан. Украинские военные уже приступили к работе в этом направлении.

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ВСУ сосредоточится на городских агломерациях

По словам полковника запаса, движение в направлении Мелитополя возможно, но из-за многодневных дождей желаемого эффекта будет трудно достичь.

Должен быть рывок в сторону Мелитополя или из Новой Каховки в сторону Армянска. До сих пор мы готовы работать по двум направлениям, но погода пока не позволяет выполнить эти движения. Они просто откладываются до морозов,

– отметил Роман Свитан.

В настоящее время, чтобы не тратить боевой потенциал, ВСУ должно сосредоточить свои силы в направлении городских агломераций, на которые погода почти не влияет из-за наличия большого количества асфальтированных дорог между населенными пунктами.

По словам полковника запаса, в последние неделю-полторы идет уничтожение военной инфраструктуры в районе Донецко-Макеевской, а также Горловско-Енакиевской агломераций. Также производится сдерживание окупантов в Районе Бахмута.

"Сейчас увеличились определенные оперативно-тактические действия в районе Кременная – Рубежное – Северодонецк – Лисичанск и в агломерации в районе Сватова. Движение в направлении дорог от Купянска до Сватова не зависит от погоды. Поэтому сейчас, пока не подмерзнет, будем заниматься Донецко-Луганским направлением. А потом, как только можно будет начинать движение, наши войска выдвинутся в сторону Азовского побережья, - прогнозирует Роман Свитан.

По мнению полковника запаса, это оптимальный вариант, потому что украинские войска после выхода в любую точку Азовского побережья смогут перерезать сухопутную дорогу в Крым и Россиею, а дальше уже заниматься непосредственно полуостровом.

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Мелитополь начали отрезать от поставок из России

Роман Свитан сообщил, что недавно уничтоженный мост возле Мелитополя соединял город с дорогой, идущей в направлении Ростова, Мариуполя и Бердянска. Мост был уничтожен украинскими Силами Спецопераций.

"Так же были уничтожены 5 – 7 мостов на протяжении последних месяцев: подрыв в районе креплений, складывание пролета, уничтожение самого моста", – отметил полковник запаса.

По мнению Романа Свитана, уничтожение моста под Мелитополем замедлит логистическую цепочку военных поставок в город на 1 – 2 часа и является началом отрезки населенного пункта от поставок со стороны России.

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