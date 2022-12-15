Про це в ефірі 24 каналу повідомив полковник запасу ЗСУ, військовий експерт, льотчик-інструктор Роман Світан. Українські військові вже розпочали роботу в цьому напрямку.

До теми З'явилося відео з наслідками підриву стратегічно важливого мосту у Мелітополі

ЗСУ зосередиться на міських агломерація

За словами полковника запасу, рух в напрямку Мелітополя можливий, але через кількаденні дощі бажаного ефекту буде важко досягти.

Повинен бути ривок в сторону Мелітополя або ж з Нової Каховки в бік Армянська. Досі ми готові працювати по цих двох напрямках, але погода поки що не дозволяє виконати ці рухи. Вони просто відкладаються до морозів,

– зазначив Роман Світан.

На цей час, щоб не витрачати бойовий потенціал, ЗСУ має зосередити свої сили в напрямку міських агломерацій, на які погода майже немає впливу через наявність великої кількості асфальтованих доріг між населеними пунктами.

За словами полковника запасу, останні тиждень-півтора йде знищення воєнної інфраструктури в районі Донецько-Макіївської, а також Горлівсько-Єнакіївських агломерацій. Також проводиться стримування окупантів в Районі Бахмута.

"Зараз збільшилися певні оперативно-тактичні дії в районі Кремінна – Рубіжне – Сєвєродонецьк – Лисичанськ і в агломерації в районі Сватова. Рух в напрямку доріг від Куп’янська до Сватова не підлягає діям погоди. Тому зараз, поки не підмерзне, будемо займатися Донецько-Луганським напрямком. А потім, як тільки можна буде починати рух, наші війська висунуться в бік Азовського узбережжя," – прогнозує Роман Світан.

На думку полковника запасу, це найоптимальніший варіант, тому що українські війська після виходу в будь-яку точку Азовського узбережжя зможуть перерізати сухопутну дорогу на Крим з Росією, а далі вже займатися безпосередньо півостровом.

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Мелітополь почали відрізати від постачання з Росії

Роман Світан повідомив, що знищений нещодавно міст біля Мелітополя з’єднував місто з дорогою, що йде у напрямку Ростова, Маріуполя і Бердянська. Міст було знищено українськими Силами Спецоперацій.

"Так само були знищені 5 – 7 мостів впродовж останніх місяців: підрив в районі кріплень, складання прольоти, знищення самого моста", – зазначив полковник запасу.

На думку Романа Світана, знищення моста під Мелітополем сповільнить логістичний ланцюжок воєнних постачання до міста на 1 – 2 години і є початком відрізання населеного пункту від постачання з боку Росії.

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