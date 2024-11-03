Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на DeepState. Аналитики также показали место, где именно враг возобновил свои штурмы.

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Где именно враг применил в очередной раз механизированную атаку

В 10 ОГШБр рассказали, что 2 ноября 2024 года, их военные успешно отбили массированную атаку врага на позиции бригады. Тогда противник привлек 22 единицы бронетехники, в частности, 7 танков, 13 БМП, 2 МТ-ЛБ и около 120 оккупантов для штурмовых действий.

Благодаря слаженной работе наших артиллеристов, ПТРК, разведки и дронов приближение врага было вовремя обнаружено, и его штурмовые группы остановлены на подходах к позициям,

– отметили защитники.

Они также отметили, что в результате боя было уничтожено 6 танков и 9 БМП. Кроме того, враг понес потери в живой силе: 19 оккупантов были ликвидированы, а 23 – ранены. В бригаде потерь – не было.

Как бригада "Эдельвейс" отразила механизированный штурм врага / Видео DeepState

В то же время аналитики DeepState сказали, что бои между нашими военными и противником состоялась вблизи Ивано-Дарьевки на Северском направлении. Кроме того, они показали точное место, где отражение штурма могло произойти.

Где отбили штурм врага на Северском отрезке: смотрите на карте

"Эта (механизированная – 24 Канал) активизация происходит и в других частях направления. Враг проводит разведку боя на многих участках для поиска слабых мест. Эта тактика, к сожалению, принесла успех кацапам у Шахтерского", – отметили аналитики.

К слову, в DeepState 3 ноября также сообщали, что российские захватчики оккупировали еще два поселка Донецкой области – Кураховку и Шахтерское. Кроме того, россияне продвинулись по меньшей мере в 5 селах.