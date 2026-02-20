Покровск оккупирован на 95%: военный эксперт ответил, что будет, когда ВСУ отойдут от города

Аналитики Deep State сообщают, что враг захватил 95% Покровска в Донецкой области. Тяжелая ситуация в районе города наблюдается более года. Тактика противника заключалась в том, чтобы прижать украинские фланги вокруг Покровска и Мирнограда, создав "подкову" и сосредоточив там ударный кулак.

Об этом в эфире 24 Канала отметил военный эксперт, основатель БО "Реактивная почта" Павел Нарожный, подчеркнув, что враг максимально усложнил логистику СОУ, применяя дроны и артиллерию для ударов.

Куда россияне могут сунуться после Покровска?

В городские бои российские оккупанты сначала ввязывались крайне осторожно, но, как рассказал военный эксперт, в течение последних 3 – 4 месяцев именно таким образом они выдавливают украинскую оборону. Нарожный констатировал, что СОУ не смогли улучшить логистику, разжать условные "клещи", чтобы эффективно удерживать Покровск.

Сейчас ситуация выглядит так, что основные господствующие высоты под контролем россиян. Это вопрос времени, когда нам придется отходить, если не будет принято стратегическое решение. Я имею огромные сомнения, что мы сейчас бросим резервы на то, чтобы в городских боях отбивать Покровск,

– озвучил Нарожный.

Военный эксперт объяснил, что Донбасс – это степь, там не посадки или леса, где есть деревья. Держать оборону посреди чистого поля, по его словам, СОУ не могут. Просто выкопать там окопы и сосредоточить пехоту – не выход из ситуации, она станет мишенью и лишь вопрос времени, сколько там продержится.

Он объяснил, что надо искать места, где есть леса или населенные пункты и держать оборону именно там. Если украинские войска будут отступать от Покровска, то, по его словам, придется идти довольно далеко, на расстояние 7 километров.

Если нам придется отойти от Покровска и Мирнограда, это означает, что россияне выровняют линию фронта (сейчас она на карте кривая). Из этих 150 тысяч оккупантов, которые сейчас штурмуют Покровск, останутся 30, которые будут удерживать этот участок. А те 120, которые высвободятся, будут переброшены на другое направление,

– отметил Нарожный.

Военный эксперт прогнозирует, что они будут направлены в сторону Константиновки и задачей этих вражеских войск будет штурм Краматорска и Славянска. По его словам, именно на этом участке фронта может быть следующее наступление России.

Какая ситуация возле Покровска: смотрите на карте

Обратите внимание! Военный обозреватель из Израиля Давид Шарп тоже считает, что если СОУ будут вынуждены отойти из Покровска, то российская армия может пойти в сторону Славянско-Краматорской агломерации при условии, если у нее к тому времени будет достаточно сил и средств. Он также отметил, что для оккупантов ключевой целью является взятие Константиновки и Дружковки. Однако подчеркнул, что вместе с Донецкой областью сейчас для Путина в приоритете стоит и Запорожская область. Россияне стремятся взять под контроль Орехов и приблизиться затем к Запорожью.

Что происходит на Покровском направлении?