Бунта не будет: какую выгоду получит Украина от топливного кризиса в России

Топливный кризис в России уже сказывается не только на настроениях населения, но и на работе экономики и вооружённых сил. Даже если власти пытаются скрыть статистику, россияне видят очереди, цены и конфликты на АЗС и без каких-либо официальных цифр.

Политолог Олег Лесной в эфире "24 Канала" объяснил, какую выгоду из этого может извлечь Украина. По его словам, рассчитывать на массовый бунт россиян не стоит, однако дефицит бензина и дизельного топлива способен усугубить проблемы российской армии и обострить противостояние внутри кремлевской верхушки.

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Сокрытие статистики не устранит топливный кризис

Российские власти могут скрывать статистику и пытаться сделать вид, что проблемы нет. Но топливный кризис от этого не исчезнет, потому что его последствия люди видят не в официальных таблицах, а на заправках, в ценах и в ежедневных ограничениях.

Если человек приходит на заправку и чётко понимает: вчера это стоило 5 рублей, а сейчас 105, то, пожалуй, не до статистики,

– сказал Лесной.

Такие решения он назвал "постсоветским" способом реагирования: нет статистики — якобы нет и проблемы. На самом деле же украинские удары уже создают для России новую реальность, в которой страна, годами жившая под образом "бензоколонки", сама сталкивается с дефицитом топлива.

Ещё год, два или четыре года назад никто не мог представить, что "бензоколонка" Россия окажется без своего главного достояния – без бензина,

– отметил политолог.

Топливный кризис ударяет не только по быту россиян. Бензин и дизель влияют на логистику, продукты, передвижение, работу служб и общее состояние экономики. Для Украины важно, что эти проблемы могут затронуть и войну, ведь топливо нужно не только гражданскому сектору, но и российской армии.

Почему топливный кризис важен для войны?

Дефицит топлива в России может вызвать недовольство населения, очереди и конфликты на АЗС, но ожидать из-за этого массового бунта не стоит. Россияне могут злиться на местные власти, чиновников или условных виновников, однако вряд ли направят это недовольство непосредственно против Путина.

Драки — это по-русски. А то, что будут винить власть, но не Путина, — это тоже по-русски. Поэтому рассчитывать на бунт, думаю, не приходится,

– сказал Лесной.

Для Украины важнее другой эффект — влияние топлива на способность России вести войну. Бензин и дизель нужны не только гражданской экономике, но и армии: для логистики, перевозок, обеспечения техники и передвижения войск.

Бензин – это кровь экономики. Но бензин и дизельное топливо – это не только кровь экономики, но и кровь войны,

– подчеркнул политолог.

Из-за кризиса внутри российской системы уже может нарастать напряжение между гражданским и военным блоками. Гражданские структуры хотят получить доступ к ресурсам, имеющимся в армии, а военное руководство не готово легко ими делиться. Для Украины это выгодно, поскольку любое противостояние между кремлевскими "башнями" ослабляет стабильность российской системы.

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