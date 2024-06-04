Основной причиной отключений являются последние российские массированные атаки на украинскую энергетику. Поэтому энергетики и вынуждены применять подобные отключения электроэнергии.

К теме В Киеве вводят экстренные отключения света, критические объекты могут питать с перерывами

Графики будут действовать в Украине и 5 июня

В Укрэнерго рассказали, что 5 июня дефицит в энергосистеме прогнозируется в течение всех суток. Лимиты на потребление электроэнергии будут действовать для каждой области с 00:00 до 24:00.

Для соблюдения лимитов облэнерго будут применять графики почасовых отключений для

промышленных и бытовых потребителей,

– отметили в компании.

Представители Укрэнерго подчеркнули, что в случае превышения лимитов возможно применение аварийных отключений для всех категорий потребителей.

Обратите внимание! О графиках отключения света и ситуации с электроэнергией оперативно рассказываем в нашем телеграм-канале. Подписывайтесь, чтобы узнавать обо всем первыми.

В 7 областях Украины ввели аварийные отключения