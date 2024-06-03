4 июня по всей территории Украины по приказу Укрэнерго будут действовать ограничения на электропотребление с 00:00 до 24:00.
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Отключение света в Киеве
В Укрэнерго прогнозируют увеличение дефицита в энергосистеме. Причиной является рост объемов потребления из-за жары и уменьшение импорта.
Выделенных нашему городу лимитов хватит на 74% от потребностей. Поэтому в течение суток будут действовать графики стабилизационных отключений. Если дефицит будет расти, то придется применять отключения в светло-серой зоне графиков также,
– говорится в сообщении ДТЭК.
Энергетик также обратились к украинцам и призвали ограничить использование электричества, чтобы уменьшить количество и продолжительность отключений.
Ранее в Укрэнерго объясняли, что потребление электроэнергии растет из-за жары и снижения объемов импорта.
Какая сейчас ситуация в энергосистеме Украины
- По словам энергетиков, ситуация в энергосистеме может стать сложнее. На это влияет сразу несколько причин: выход на ремонт двух блоков атомных электростанций, обстрелы 31 мая и 1 июня, рост потребления электроэнергии из-за потепления и использования кондиционеров.
- 1 июня Россия атаковала энергообъекты в 5 регионах. В частности, Запорожской, Днепропетровской, Донецкой, Кировоградской и Ивано-Франковской областях. Россияне также ударили по двум теплоэлектростанциям ДТЭК и серьезно повредили оборудование.
- Заметим, что министр Украины Герман Галущенко заявил, что для потребителей повысили цену на электроэнергию, чтобы не оставить нашу страну без света. Сейчас цена за электроэнергию составляет 4,32 гривны за киловатт-час.