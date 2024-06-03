4 июня по всей территории Украины по приказу Укрэнерго будут действовать ограничения на электропотребление с 00:00 до 24:00.

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Отключение света в Киеве

В Укрэнерго прогнозируют увеличение дефицита в энергосистеме. Причиной является рост объемов потребления из-за жары и уменьшение импорта.

Выделенных нашему городу лимитов хватит на 74% от потребностей. Поэтому в течение суток будут действовать графики стабилизационных отключений. Если дефицит будет расти, то придется применять отключения в светло-серой зоне графиков также,

– говорится в сообщении ДТЭК.

Энергетик также обратились к украинцам и призвали ограничить использование электричества, чтобы уменьшить количество и продолжительность отключений.

Ранее в Укрэнерго объясняли, что потребление электроэнергии растет из-за жары и снижения объемов импорта.

Важно! Летом отключений света может стать больше. Отключение света из-за дефицита и нагрузки на энергосистему могут продолжаться не только в течение всей войны, но и после ее окончания

Какая сейчас ситуация в энергосистеме Украины