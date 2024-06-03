4 червня по всій території України за наказом Укренерго діятимуть обмеження на електроспоживання з 00:00 до 24:00.
Читайте також Українцям порадили звикати до погодинних відключень світла на декілька років
Відключення світла у Києві
В Укренерго прогнозують збільшення дефіциту в енергосистемі. Причиною є зростання обсягів споживання через спеку та зменшення імпорту.
Виділених нашому місту лімітів вистачить на 74% від потреб. Тому впродовж доби діятимуть графіки стабілізаційних відключень. Якщо дефіцит буде зростати, то доведеться застосовувати відключення в світло-сірій зоні графіків також,
– йдеться у повідомленні ДТЕК.
Енергетик також звернулися до українців та закликали обмежити використання електрики, щоб зменшити кількість і тривалість відключень.
Раніше в Укренерго пояснювали, що споживання електроенергії зростає через спеку та зниження обсягів імпорту.
Яка зараз ситуація в енергосистемі України
- За словами енергетиків, ситуація в енергосистемі може стати складнішою. На це впливає одразу кілька причин: вихід на ремонт двох блоків атомних електростанцій, обстріли 31 травня та 1 червня, зростання споживання електроенергії через потепління й використання кондиціонерів.
- 1 червня Росія атакувала енергооб'єкти у 5 регіонах. Зокрема, Запорізькій, Дніпропетровській, Донецькій, Кіровоградській та Івано-Франківській областях. Росіяни також вдарили по двох теплоелектростанціях ДТЕК та серйозно пошкодив обладнання.
- Зауважимо, що міністр України Герман Галущенко заявив, що для споживачів підвищили ціну на електроенергію, аби не залишити нашу країну без світла. Наразі ціна за електроенергію становить 4,32 гривні за кіловат-годину.