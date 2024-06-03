4 червня по всій території України за наказом Укренерго діятимуть обмеження на електроспоживання з 00:00 до 24:00.

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Відключення світла у Києві

В Укренерго прогнозують збільшення дефіциту в енергосистемі. Причиною є зростання обсягів споживання через спеку та зменшення імпорту.

Виділених нашому місту лімітів вистачить на 74% від потреб. Тому впродовж доби діятимуть графіки стабілізаційних відключень. Якщо дефіцит буде зростати, то доведеться застосовувати відключення в світло-сірій зоні графіків також,

– йдеться у повідомленні ДТЕК.

Енергетик також звернулися до українців та закликали обмежити використання електрики, щоб зменшити кількість і тривалість відключень.

Раніше в Укренерго пояснювали, що споживання електроенергії зростає через спеку та зниження обсягів імпорту.

Важливо! Влітку відключень світла може стати більше. Відключення світла через дефіцит та навантаження на енергосистему можуть тривати не лише протягом всієї війни, а й після її закінчення

Яка зараз ситуація в енергосистемі України