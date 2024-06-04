Основною причиною відключень є останні російські масовані атаки на українську енергетику. Тому енергетики й змушені застосовувати подібні відключення електроенергії.

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Графіки діятимуть в Україні і 5 червня

В Укренерго розповіли, що 5 червня дефіцит в енергосистемі прогнозується впродовж всієї доби. Ліміти на споживання електроенергії будуть діяти для кожної області з 00:00 до 24:00.

Для дотримання лімітів обленерго будуть застосовувати графіки погодинних відключень для

промислових та побутових споживачів,

– наголосили в компанії.

Представники Укренерго підкреслили, що у разі перевищення лімітів можливе застосування аварійних відключень для усіх категорій споживачів.

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