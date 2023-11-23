Потребление электроэнергии растет, а в системе – дефицит: в Укрэнерго обратились к украинцам

Из-за понижения температуры украинцы используют больше электроэнергии. В нашей энергосистеме возник дефицит.

В Укрэнерго сообщили, что ситуация сложная. Поскольку в энергосистеме уже дефицит, а потребление электроэнергии только продолжает расти.

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В Укрэнерго обратились к украинцам

Дефицит электроэнергии в Украине появился еще вчера, 22 ноября. Украине пришлось обратиться в соседние страны – операторы систем передач Румынии, Словакии и Польши оказали аварийную помощь нашей энергосистеме.

Призываем украинцев бережно потреблять электроэнергию в течение суток. Не включайте одновременно мощные электроустройства, выключайте свет в пустых помещениях, перенесите стирку на ночные часы,

– сказали в Укрэнерго.



Сколько потребляют энергоприборы / Инфографика 24 Канала

Будут ли выключать свет в домах

В ведомстве сообщили, что Диспетчерский центр Укрэнерго ищет возможности покрытия дефицита. В Укрэнерго подчеркнули, что отключение потребителей пока не прогнозируется.

Почему в Украине возник дефицит электроэнергии

С 22 ноября в энергосистеме Украины был зафиксирован дефицит электроэнергии. Из-за похолодания увеличилось потребление – это дополнительная нагрузка на электростанции. Из-за перегрузки несколько блоков тепловых электростанций остановились и вышли в аварийный ремонт.

Сейчас ситуация остается сложной – ремонт на этих блоках продолжается.

Важно понимать, что часть энергоблоков еще отстраивают после попаданий российских ракет и дронов, а восстановленные не могут нести такую же нагрузку, как до повреждения.