Военный обозреватель Денис Попович оценил 24 Каналу такую перспективу. А также объяснил, какой фактор поможет Украине удержать лидерство на фронте и какое количество оружия КНДР может передать России.
Читайте также Перемололи элиту путинского войска: как ВСУ по несколько раз уничтожали российские бригады
Главный фактор, который позволит Украине получить преимущество на поле боя
По словам Поповича, российско-украинская война напоминает Первую мировую войну. Так как происходят тактические продвижения с обеих сторон и сохраняется постоянная линия фронта, которая наблюдалась в течение четырех лет Первой мировой войны.
Кроме того, Первую мировую называли "войной экономик". Ведь преимущество принадлежало тому, кто имел крепкую экономику и производил больше боеприпасов и материально-технических средств.
У нас сейчас происходит так же. То есть, на какой стороне будет экономическое преимущество, тот будет иметь качественное преимущество на поле боя,
– заметил Попович.
Какое количество оружия КНДР может передать России
Ранее глава ГУР МО Кирилл Буданов сообщил, что КНДР уже более полутора месяцев снабжает боеприпасами и артиллерией Россию. Как отметил Попович, важно количество оружия, которое Северная Корея может передать в распоряжение страны-террориста.
Попович предположил, что поможет Украине удержать лидерство на поле боя: смотреть видео
Поскольку логистика довольно затруднена: только один железнодорожный путь объединяет Россию и КНДР. Поэтому в таких условиях Северная Корея не сможет передать много боеприпасов и материально-технических средств.
Хотя это, безусловно, является дополнительной помощью и позволяет России быстрее пополнять запасы боеприпасов,
– сказал Денис Попович.
Однако самое важное – что Россия может передать Северной Корее. Вероятно, продовольствие и ядерные технологии. Последние могут привести к дополнительным расходам Японии и Южной Кореи, а также – это вызов для США.
Что известно о поставках оружия КНДР в Россию
- Журналисты издания CBS News сообщают, что Северная Корея начала передавать России артиллерию. В частности, пока неизвестно, что КНДР получит взамен. Однако, вероятно, Северная Корея просила продовольствие, средства, космические технологии и оружие.
- В Институте изучения войны предположили, что Россия может быть открытой к технологическому и оборонному сотрудничеству с КНДР. Однако санкции ООН запрещают всем государствам-членам предоставлять оружие и связанные материальные средства Северной Корее.
- Напомним, Владимир Путин встретился с лидером КНДР Ким Чен Ыном 13 сентября. Взаимоотношения с Россией северокорейский диктатор назвал приоритетными для своей страны. Они обсудили военно-техническое сотрудничество и развитие космоса.