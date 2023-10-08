Военный обозреватель Денис Попович оценил 24 Каналу такую перспективу. А также объяснил, какой фактор поможет Украине удержать лидерство на фронте и какое количество оружия КНДР может передать России.

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Главный фактор, который позволит Украине получить преимущество на поле боя

По словам Поповича, российско-украинская война напоминает Первую мировую войну. Так как происходят тактические продвижения с обеих сторон и сохраняется постоянная линия фронта, которая наблюдалась в течение четырех лет Первой мировой войны.

Кроме того, Первую мировую называли "войной экономик". Ведь преимущество принадлежало тому, кто имел крепкую экономику и производил больше боеприпасов и материально-технических средств.

У нас сейчас происходит так же. То есть, на какой стороне будет экономическое преимущество, тот будет иметь качественное преимущество на поле боя,

– заметил Попович.

Какое количество оружия КНДР может передать России

Ранее глава ГУР МО Кирилл Буданов сообщил, что КНДР уже более полутора месяцев снабжает боеприпасами и артиллерией Россию. Как отметил Попович, важно количество оружия, которое Северная Корея может передать в распоряжение страны-террориста.

Попович предположил, что поможет Украине удержать лидерство на поле боя: смотреть видео

Поскольку логистика довольно затруднена: только один железнодорожный путь объединяет Россию и КНДР. Поэтому в таких условиях Северная Корея не сможет передать много боеприпасов и материально-технических средств.

Хотя это, безусловно, является дополнительной помощью и позволяет России быстрее пополнять запасы боеприпасов,

– сказал Денис Попович.

Однако самое важное – что Россия может передать Северной Корее. Вероятно, продовольствие и ядерные технологии. Последние могут привести к дополнительным расходам Японии и Южной Кореи, а также – это вызов для США.

Что известно о поставках оружия КНДР в Россию