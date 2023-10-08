Військовий оглядач Денис Попович оцінив 24 Каналу таку перспективу. А також пояснив, який фактор допоможе Україні втримати лідерство на фронті та яку кількість зброї КНДР може передати Росії.

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Головний фактор, який дозволить Україні отримати перевагу на полі бою

За словами Поповича, російсько-українська війна нагадує Першу світову війну. Позаяк відбуваються тактичні просування з обох боків та зберігається стала лінія фронту, яка спостерігалася протягом чотирьох років Першої світової війни.

Крім того, Першу світову називали "війною економік". Адже перевага належала тому, хто мав міцну економіку й виробляв більше боєприпасів та матеріально-технічних засобів.

У нас зараз відбувається таке ж саме. Тобто, на якому боці буде економічна перевага, той матиме якісну перевагу на полі бою,

– зауважив Попович.

Яку кількість зброї КНДР може передати Росії

Раніше очільник ГУР МО Кирило Буданов повідомив, що КНДР уже понад півтора місяця постачає боєприпаси та артилерію Росії. Як зазначив Попович, важливою є кількість зброї, яку Північна Корея може передати в розпорядження країни-терористки.

Попович припустив, що допоможе Україні втримати лідерство на полі бою: дивитися відео

Оскільки логістика доволі утруднена: лише одна залізнична колія поєднує Росію та КНДР. Тому в таких умовах Північна Корея не зможе передати багато боєприпасів та матеріально-технічних засобів.

Хоча це, безумовно, є додатковою допомогою і це дозволяє Росії швидше поповнювати запаси боєприпасів,

– сказав Денис Попович.

Однак, найважливіше – що Росія може передати Північній Кореї. Імовірно, продовольство та ядерні технології. Останні можуть призвести до додаткових витрат Японії та Південної Кореї, а також – це виклик для США.

Що відомо про постачання зброї КНДР у Росію