В Інституті з вивчення війни поміркували над тим, що цей крок може означати для Росії. Звернімо увагу на те, що з публічного – Кім Чен Ин повернувся додому з кількома одиницями військово-технічного обладнання.

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Росія може побоюватися різкіших обмежень

Укладачі звіту звертають увагу на свої попередні міркування. Вони заявляють, що Росія може бути відкритою до технологічної та оборонної співпраці з КНДР. Водночас Москва навряд чи надасть фізичні системи, адже побоюється, що це спричинить подальші санкції.

Можливо, саме тому Кім Чен Ин поїхав додому з бронежилетом і безпілотником для розвідки. Водночас і Інституті нагадують про санкції ООН. Вони забороняють усім державам-членам надавати зброю та пов'язані матеріальні засоби КНДР.

Водночас президент Південної Кореї Юн Сук-Йоль заявив, що російські та північнокорейські військові технічні угоди можуть порушувати санкції, ухвалені Радою Безпеки ООН. За словами Юн, якщо інформація про угоди підтвердиться, це буде порушенням санкцій і незаконним.

Тим часом військовий експерт наголосив на тому, що співпраця з КНДР нічого не дасть Росії. Полковник запасу ЗСУ, льотчик-інструктор Роман Світан пояснив свої міркування.

Росія не виграє від співпраці з КНДР

Скоріш за все, агресор намагатиметься завдяки корейським снарядам поновити свої запаси, які зараз вичерпуються. Це може допомогти Росії втримати рівень (щільності артилерійського вогню – 24 Канал), на якому вони знаходяться зараз,

– припустив Світан.

Він наголосив, що ЗСУ не дає окупантам можливості повторно накопичити сили. Саме тому Росія гостро потребує заморожування війни. Цього прагнуть окупанти, щоб відновити втрачену техніку.

Власне, саме тому співпраця Росії з КНДР навряд чи їй щось дасть. Водночас сама Північна Корея після перемоги України буде розплачуватися, якщо допомагатиме Кремлю.