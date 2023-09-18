В Институте по изучению войны поразмышляли над тем, что этот шаг может означать для России. Обратим внимание, что из публичного – Ким Чен Ын вернулся домой с несколькими единицами военно-технического оборудования.

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Россия может опасаться более резких ограничений

Составители отчета обращают внимание на свои предварительные соображения. Они заявляют, что Россия может быть открыта к технологическому и оборонному сотрудничеству с КНДР. В то же время Москва вряд ли предоставит физические системы, ведь опасается, что это повлечет за собой дальнейшие санкции.

Возможно, именно поэтому Ким Чен Ин уехал домой с бронежилетом и беспилотником для разведки. В то же время и Институт напоминает о санкциях ООН. Они запрещают всем государствам-членам предоставлять оружие и материальные средства КНДР.

В то же время президент Южной Кореи Юн Сук-Йоль заявил, что российские и северокорейские военные технические соглашения могут нарушать санкции, принятые Советом Безопасности ООН. По словам Юн, если информация о сделках подтвердится, это будет нарушением санкций и незаконным.

Между тем военный эксперт отметил, что сотрудничество с КНДР ничего не даст России. Полковник запаса ВСУ, лётчик-инструктор Роман Свитан объяснил свои соображения.

Россия не выигрывает от сотрудничества с КНДР

Скорее всего, агрессор будет пытаться благодаря корейским снарядам восстановить свои иссякающие сейчас запасы. Это может помочь России удержать уровень (плотности артиллерийского огня – 24 Канал), на котором они находятся сейчас,

– предположил Свитан.

Он подчеркнул, что ВСУ не дает оккупантам возможность повторно накопить силы. Именно поэтому Россия остро нуждается в замораживании войны. Этого стремятся оккупанты, чтобы восстановить утраченную технику.

Собственно, именно поэтому сотрудничество России с КНДР вряд ли ей что-нибудь даст. В то же время, сама Северная Корея после победы Украины будет расплачиваться, если будет помогать Кремлю.