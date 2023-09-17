Такой из 24 Каналом поделился военный эксперт, полковник запаса ВСУ, лётчик-инструктор Роман Свитан. Он полностью соглашается с мнением Марка Милли о несущественности помощи КНДР для России

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Почему Россию не спасут снаряды из КНДР

Северная Корея может передать России снаряды 152 и 122 калибров, а также мины и ракеты для "Градов". Однако это не поможет России изменить ситуацию на фронте.

"Скорее всего, агрессор будет пытаться благодаря корейским снарядам восстановить свои иссякающие сейчас запасы. Это может помочь России удержать уровень (плотности артиллерийского огня – 24 Канал), на котором они находятся сейчас", – предположил Свитан.

Однако правда заключается в том, что уже сейчас оккупанты вынуждены уменьшать плотность своего огня на менее приоритетных для себя направлениях. Это связано с нехваткой боеприпасов, но также и с потерей стволов из-за эффективной контрбатарейной борьбы Сил обороны Украины.

Важно! С началом контрнаступления ВСУ начали прицельно выбивать артиллерию врага, увеличив количество уничтоженных артсистем врага втрое, примерно до 600 в месяц. По состоянию на начало полномасштабного вторжения у российской армии было около 7,5 тысяч буксированных гаубиц и 6,5 тысяч САУ. За полтора года войны Силы обороны уничтожили 6 тысяч артсистем врага.

"Количество потерянной оккупантами артиллерии очень серьезное. Восстановить ее быстро у россиян не получится, потому что на производство такого количества стволов потребуется несколько лет интенсивного производства, которых у России нет", – пояснил военный эксперт.

ВСУ не дает времени захватчикам на повторное накопление сил. Именно поэтому России крайне необходима заморозка войны, которую оккупанты использовали бы для восстановления утраченной техники.

Поэтому сотрудничество с КНДР не сможет помочь России победить в войне с Украиной. В то же время, своей поддержкой Путина Северная Корея присоединяется к клубу стран, поддерживающих геноцид украинцев, и за это азиатское государство-изгой после победы Украины будет вынуждено расплачиваться.

Роман Свитан о снарядах КНДР для русской армии: смотрите видео

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