В сети показали пустые полки в супермаркетах Киева и области
Массированные удары по складам в Киеве и области привели к первым перебоям в поставках товаров. Покупатели все чаще замечают пустые стеллажи в супермаркетах.
Как сообщает 24 Канал со ссылкой на местные СМИ, покупатели жалуются на отсутствие основных продуктов питания на полках.
Каких продуктов не хватает в супермаркетах?
В частности, в супермаркетах сетей NOVUS и АТБ в Киеве зафиксировали временную нехватку отдельных категорий товаров.
Наиболее заметной оказалась ситуация с подсолнечным маслом, которое в некоторых магазинах полностью исчезло из продажи.
Кроме того, в отдельных магазинах сети NOVUS наблюдается дефицит хлеба, картофеля, яблок, овсянки, курицы и замороженных полуфабрикатов.
Также в АТБ уже ввели ограничения на количество некоторых товаров в одни руки.
Некоторых овощей не хватает в магазинах: смотрите видео
Пустые полки в супермаркетах: смотрите видео
Некоторые продукты отсутствуют в Киеве и области: смотрите видео
Пустые стеллажи в Балаклее: смотрите видео
Временный дефицит курицы в регионе: смотрите видео
В магазинах Киева пустеют некоторые полки: смотрите видео
В то же время торговые сети уверяют, что продуктов в городе достаточно. Пустые полки объясняют изменением маршрутов доставки и потерей складов.
Напомним, ранее мы писали о том, что Россия уничтожила почти все склады торговых сетей. Тогда в Министерстве аграрной политики пояснили, что альтернативные поставки напрямую от производителей позволят избежать критического дефицита.
Также, как уже сообщалось, украинцев предупредили о возможных изменениях в ассортименте супермаркетов, поскольку ритейл вынужден перестраивать логистические цепочки и использовать резервные маршруты.