В сети показали пустые полки в супермаркетах Киева и области

Массированные удары по складам в Киеве и области привели к первым перебоям в поставках товаров. Покупатели все чаще замечают пустые стеллажи в супермаркетах.

Как сообщает 24 Канал со ссылкой на местные СМИ, покупатели жалуются на отсутствие основных продуктов питания на полках.

Каких продуктов не хватает в супермаркетах?

В частности, в супермаркетах сетей NOVUS и АТБ в Киеве зафиксировали временную нехватку отдельных категорий товаров.

Наиболее заметной оказалась ситуация с подсолнечным маслом, которое в некоторых магазинах полностью исчезло из продажи.

Кроме того, в отдельных магазинах сети NOVUS наблюдается дефицит хлеба, картофеля, яблок, овсянки, курицы и замороженных полуфабрикатов.

Также в АТБ уже ввели ограничения на количество некоторых товаров в одни руки.

Некоторых овощей не хватает в магазинах: смотрите видео

Пустые полки в супермаркетах: смотрите видео

Некоторые продукты отсутствуют в Киеве и области: смотрите видео

Пустые стеллажи в Балаклее: смотрите видео

Временный дефицит курицы в регионе: смотрите видео

В магазинах Киева пустеют некоторые полки: смотрите видео

В то же время торговые сети уверяют, что продуктов в городе достаточно. Пустые полки объясняют изменением маршрутов доставки и потерей складов.

Напомним, ранее мы писали о том, что Россия уничтожила почти все склады торговых сетей. Тогда в Министерстве аграрной политики пояснили, что альтернативные поставки напрямую от производителей позволят избежать критического дефицита.

Также, как уже сообщалось, украинцев предупредили о возможных изменениях в ассортименте супермаркетов, поскольку ритейл вынужден перестраивать логистические цепочки и использовать резервные маршруты.