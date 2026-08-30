Як повідомляє 24 Канал з посиланням на місцеві ЗМІ, покупці скаржаться на відсутність базових харчових продуктів на полицях.

Яких продуктів бракує в супермаркетах?

Зокрема, у супермаркетах мережі NOVUS і АТБ у Києві зафіксували тимчасову нестачу окремих категорій товарів.

Найбільш помітною ситуація виявилася з соняшниковою олією, яка в деяких магазинах повністю зникла з продажу.

Крім того, на окремих локаціях мережі NOVUS спостерігається брак хліба, картоплі, яблук, вівсянки, курятини та заморожених напівфабрикатів.

Також в АТБ уже запровадили обмеження на кількість деяких товарів в одні руки.

Окремих овочів бракує в магазинах: дивіться відео

Порожні полиці у супермаркетах: дивіться відео

Деяких продуктів бракує у Києві та області: дивіться відео

Порожні стелажі у балаклії: дивіться відео

Тимчасовий дефіцит курятини в регіоні: дивіться відео

У магазинах Києва порожніють деякі полиці: дивіться відео

Водночас торговельні мережі запевняють, що продуктів у місті достатньо. Порожні полиці пояснюють зміною маршрутів доставки та втратою складів.

Нагадаємо, раніше ми писали про те, що Росія знищила майже всі склади торговельних мереж. Тоді у Міністерстві аграрної політики пояснили, що альтернативне постачання безпосередньо від виробників дозволить уникнути критичного дефіциту.

Також як вже повідомлялося, українців попередили про можливі зміни в асортименті супермаркетів, оскільки ритейл змушений перебудовувати логістичні ланцюжки та використовувати резервні маршрути.