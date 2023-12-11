В Крыму возник дефицит топлива. Причиной послужила нарушенная логистика.
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Население уже испытывает дефицит
В Центре национального сопротивления отметили, что запасов горючего хватает на 9 – 15 дней. Оккупационные власти паникуют.
Топливо в первую очередь выделяют на нужды российской армии, поэтому гражданское население испытывает дефицит уже сейчас,
– говорится в сообщении.
Также Сопротивление призывает сообщали о местонахождении вражеской техники и другой информации, которая может потребоваться Силам обороны.
Проблемы россиян из-за войны
- В России неприятности с самолетами не прекращаются. В этот раз борт с радиоактивным грузом аварийно сел в московском аэропорту "Внуково". На борту, кроме опасных веществ, находились 104 пассажира и 5 членов экипажа. Инцидент произошел сегодня, 11 декабря, сообщают российские телеграммы-каналы.
- Российские СМИ сообщают о необычной ситуации, которая произошла в одном из детских садов Хабаровска. Там детям в награду выдали грамоту с государственной символикой Украины. Некоторые дошкольники получили грамоту с русским гербом, а родителей ждал дома сюрприз. Они говорят, что сдадут эти награды обратно в учебное заведение.
- В городе Новосибирск неизвестные люди пытались взорвать здание военкомата с помощью мультиварки. Российские пропагандисты отметили, что ночью 7 декабря около часа по местному времени в Новосибирске, в одном из местных военных комиссариатов, расположенном на первом этаже жилой многоэтажки, во время осмотра обнаружили стоявшую на окне мультиварку. Работники российского военкомата сразу вызвали полицию.