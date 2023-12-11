В Крыму возник дефицит топлива. Причиной послужила нарушенная логистика.

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Население уже испытывает дефицит

В Центре национального сопротивления отметили, что запасов горючего хватает на 9 – 15 дней. Оккупационные власти паникуют.

Топливо в первую очередь выделяют на нужды российской армии, поэтому гражданское население испытывает дефицит уже сейчас,

– говорится в сообщении.

Также Сопротивление призывает сообщали о местонахождении вражеской техники и другой информации, которая может потребоваться Силам обороны.

Проблемы россиян из-за войны