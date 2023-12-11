У Криму виник дефіцит палива. Причиною стала порушена логістика.
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Населення вже відчуває дефіцит
У Центрі національного спротиву зазначили, що запасів пального вистачає на 9 – 15 днів. Окупаційна влада панікує.
Паливо першочергово виділяють на потреби російської армії, відтак цивільне населення відчуває дефіцит вже зараз,
– мовиться в повідомленні.
Також Спротив закликає повідомляли про місцеперебування ворожої техніки та іншої інформації, яка може знадобитись Силам оборони.
Проблеми росіян через війну
- В Росії халепи з літаками не припиняються. Цього разу борт із радіоактивним вантажем аварійно сів у московському аеропорту "Внуково". На борту, крім небезпечних речовин, перебували 104 пасажири та 5 членів екіпажу. Інцидент трапився сьогодні, 11 грудня, повідомляють російські телеграм-канали.
- Російські ЗМІ повідомляють про незвичну ситуацію, що сталася в одному з дитячих садків Хабаровська. Там дітям у нагороду видали грамоту з державною символікою України. Деякі дошкільнята отримали грамоту з російським гербом, а батьків решти чекав вдома сюрприз. Вони говорять, що здадуть ці нагороди назад до навчального закладу.
- У місті Новосибірськ невідомі люди намагалися підірвати будівлю військкомату за допомогою мультиварки. Російські пропагандисти зазначили, що вночі 7 грудня близько першої години за місцевим часом у Новосибірську, в одному з місцевих військових комісаріатів, який розташований на першому поверсі житлової багатоповерхівки, під час огляду виявили мультиварку, що стояла на вікні. Працівники російського військкомату одразу викликали на місце поліцію.