Об этом сообщают активисты движения "Атеш".

Что известно о ситуации с топливом у оккупантов?

Агенты партизанского движения "Атеш" из 70-й мотострелковой дивизии вооруженных сил России, выполняющей задачи на Краматорском направлении, зафиксировали факты массовой распродажи военного топлива командованием. Захватчики сбывают топливо гражданским лицам в Ростове-на-Дону, а также в оккупированных Донецке и Луганске по цене от 300 рублей. Несмотря на такую цену, топливо активно покупают.

Нелегальная продажа привела к острой нехватке горюче-смазочных материалов в подразделении. Военнослужащие России не имеют возможности заправлять автотранспорт, мотоциклы и бронированную технику. В связи с этим личный состав вынужден отправляться на штурмовые действия пешком.

Военнослужащие остаются без прикрытия бронетехникой, а эвакуация раненых на автомобилях становится невозможной. Из-за этого количество потерь в подразделении в последнее время значительно возросло,

– отмечают партизаны.

Топливо Средние цены в сети АЗС «Amic Energy» по состоянию на

По состоянию на 16 августа бензин и дизельное топливо в России были доступны лишь на 28,1% заправочных станций, тогда как неделей ранее этот показатель составлял 41%.

В конце июня кремлевский диктатор Владимир Путин впервые признал наличие трудностей с покупкой бензина для населения и бизнеса в России. Кроме того, летом спутник Airbus зафиксировал очередь автомобилей длиной около 4,5 километра возле АЗС в Забайкальском крае.

Напомним, из-за дефицита бензина россияне вынуждены ездить в Беларусь и скупать топливо в канистры. В десятках регионов России действуют ограничения на продажу, растут цены и образуются большие очереди на АЗС.