Про це повідомляють агенти руху "Атеш".

Що відомо про ситуацію з пальним в окупантів?

Агенти партизанського руху "Атеш" із 70-ї мотострілкової дивізії збройних сил Росії, яка виконує завдання на Краматорському напрямку, зафіксували факти масового розпродажу військового пального командуванням. Загарбники збувають ресурс цивільним у Ростові-на-Дону, а також в окупованих Донецьку і Луганську за ціною від 300 рублів. Попри таку ціну, пальне активно купують.

Нелегальний збут спричинив гостру нестачу пально-мастильних матеріалів у підрозділі. Військовослужбовці Росії не мають змоги заправляти автотранспорт, мотоцикли та броньовану техніку. У зв'язку з цим особовий склад змушений вирушати на штурмові дії пішки.

Військовослужбовці залишаються без прикриття бронетехнікою, а евакуація поранених автомобілями стає неможливою. Через це кількість втрат у підрозділі останнім часом значно зросла,

– зазначають партизани.

Пальне Середні ціни в мережі АЗС «Amic Energy» станом на

Станом на 16 серпня бензин та дизель у Росії були доступні лише на 28,1% заправних станцій, тоді як тижнем раніше цей показник становив 41%.

Наприкінці червня кремлівський диктатор Володимир Путін уперше визнав наявність труднощів із купівлею бензину для населення та бізнесу в Росії. Окрім цього, влітку супутник Airbus зафіксував чергу автомобілів завдовжки близько 4,5 кілометрів поблизу АЗС у Забайкальському краї.

Нагадаємо, через дефіцит бензину росіяни змушені їхати до Білорусі та скуповувати пальне в каністри. У десятках регіонів Росії діють обмеження на продаж, зростають ціни та утворюються великі черги на АЗС.