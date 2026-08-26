Оккупанты идут в штурм пешком: российские командиры распродают военное топливо гражданским
Российское командование организовало продажу военного топлива гражданскому населению в Ростове-на-Дону, а также во временно оккупированных Донецке и Луганске. Из-за этого вражеское подразделение столкнулось с острым дефицитом горюче-смазочных материалов для техники.
Об этом сообщают активисты движения "Атеш".
Что известно о ситуации с топливом у оккупантов?
Агенты партизанского движения "Атеш" из 70-й мотострелковой дивизии вооруженных сил России, выполняющей задачи на Краматорском направлении, зафиксировали факты массовой распродажи военного топлива командованием. Захватчики сбывают топливо гражданским лицам в Ростове-на-Дону, а также в оккупированных Донецке и Луганске по цене от 300 рублей. Несмотря на такую цену, топливо активно покупают.
Нелегальная продажа привела к острой нехватке горюче-смазочных материалов в подразделении. Военнослужащие России не имеют возможности заправлять автотранспорт, мотоциклы и бронированную технику. В связи с этим личный состав вынужден отправляться на штурмовые действия пешком.
Военнослужащие остаются без прикрытия бронетехникой, а эвакуация раненых на автомобилях становится невозможной. Из-за этого количество потерь в подразделении в последнее время значительно возросло,
– отмечают партизаны.
По состоянию на 16 августа бензин и дизельное топливо в России были доступны лишь на 28,1% заправочных станций, тогда как неделей ранее этот показатель составлял 41%.
В конце июня кремлевский диктатор Владимир Путин впервые признал наличие трудностей с покупкой бензина для населения и бизнеса в России. Кроме того, летом спутник Airbus зафиксировал очередь автомобилей длиной около 4,5 километра возле АЗС в Забайкальском крае.
Напомним, из-за дефицита бензина россияне вынуждены ездить в Беларусь и скупать топливо в канистры. В десятках регионов России действуют ограничения на продажу, растут цены и образуются большие очереди на АЗС.