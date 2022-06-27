Дефолт России: санкции работают

Хорошие новости – дефолт России по внешнему долгу: она не смогла совершить процентный платеж в 100 миллионов долларов по своим евробондам.

Это первый дефолт России по внешнему долгу с 1918 года, когда лидер большевиков Ленин отказался платить по долгам царской власти после так называемой "Октябрьской революции".

Подробно Россия испытала дефолт по внешнему долгу

Что произошло

Санкции работают, что сделало невозможным платежи, и Россия попала в состояние дефолта.

Преступление и наказание

Россия преобразуется в экономического, денежного и политического изгоя.

Еврооблигации страны торгуются на проблемных уровнях с начала марта, валютные резервы центрального банка остаются замороженными, а самые крупные банки отделены от мировой финансовой системы.