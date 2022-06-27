Це перший дефолт Росії по зовнішньому боргу з 1918 року, коли лідер більшовиків Ленін відмовився платити по боргах царської влади після так званої "Жовтневої революції".

Детально Росія зазнала дефолту за зовнішнім боргом

Що сталося

Санкції працюють, що унеможливило платежі, і Росія потрапила в стан дефолту.

Злочин і кара

Росія перетворюється на економічного, фінансового та політичного ізгоя.

Єврооблігації країни торгуються на проблемних рівнях з початку березня, валютні резерви центрального банку залишаються замороженими, а найбільші банки відокремлені від світової фінансової системи.